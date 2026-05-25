Osnovni sud u Bijeljini: Određen jednomjesečni pritvor osumnjičenom za obljubu djeteta

Bijeljinski Osnovni sud odredio je jednomjesečni pritvor I.S. iz Čelića osumnjičenom za obljubu djeteta mlađeg od 15 godina, koji je upotrebio poznanstvo oštećene sa njegovim unukom i pozvao je da mu priđe, a ona nije očekivala šta će uraditi, saopšteno je iz ovog suda.

"Sud je našao da je iz izjava svjedoka saslušanih u istrazi, te izjave oštećene iz istrage koji je Sud u potpunosti prihvatio, nesumnjivo utvrđeno postojanje neophodnog nivoa osnovane sumnje da je I.S. počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, što je prvi uslov za određivanje pritvora", navedeno je u saopštenju.

Pritvor mu je određen i jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od tri godine i da to može učiniti prema bilo kojem djetetu.

Iz Suda navode da je, iako je riječ o maloj sredini gdje se mještani međusobno poznaju, I.S. pokazao izuzetnu upornost i nedostatak bilo kakvih obzira, te je ispunjen uslov za određivanje pritvora i po ovom posebnom razlogu, a utvrđeno je i da nije bio pijan.

U saopštenju je navedeno da je pritvor određen i zbog bojazni da će osumnjičeni ponoviti, dovršiti ili učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.