Pacijent pobjegao sa psihijatrije u Banjaluci: Ušao u Vrbas, spasila ga policija

Autor Haris Krhalić
0

Brzom reakcijom policije u Banjaluci uspješno je okončana potraga za muškarcem koji je pobjegao sa Klinike za psihijatriju i ušao u Vrbas.

Drama u Banjaluci: Pobjegao sa psihijatrije pa završio u Vrbasu kod Venecija mosta Izvor: Mondo - Slaven Petković

U banjalučkom naselju Obilićevo večeras je pokrenuta potraga nakon što je primljena prijava da je jedan muškaraca pobjegao sa Klinike za psihijatriju.

Muškarac je lociran kod "Venecija mosta", gdje je ušao u rijeku Vrbas. Zahvaljujući intervenciji policijskih službenika, on je ubrzo izvučen iz vode, nakon čega je kolima Hitne pomoći prevezen na dalju medicinsku njegu. Kako saznaje ATV, muškarac u ovom incidentu nije zadobio tjelesne povrede.

Ovaj slučaj policijskim organima prijavljen je u 18 časova.

