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Nakon ubistva u Velikoj Kladuši: Policija traga za Benjaminom Džaferovićem

Nakon ubistva u Velikoj Kladuši: Policija traga za Benjaminom Džaferovićem

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
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U naselju Todorovo kod Velike Kladuše jutros se desilo ubistvo.

Policija traga za Benjaminom Džaferovićem iz Velike Kladuše Izvor: MUP USK

Iz policije je saopšteno da se u vezu s izvršenjem ovog krivičnog djela dovodi Benjamin Džaferović, rođen 2. aprila 1999. godine u Velikoj Kladuši, gdje i živi, piše Avaz.ba.

"U cilju pronalaska lica koje se dovodi u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela, Uprava policije MUP-a USK-a poziva građane da, ukoliko raspolažu bilo kakvim informacijama koje bi mogle pomoći u lociranju osumnjičenog lica ili rasvjetljavanju okolnosti ovog događaja, iste prijave najbližoj policijskoj stanici ili putem broja 122", poručili su iz MUP-a USK.

Iz policije su naveli da će sve zaprimljene informacije biti provjerene od strane službenih lica.

(Mondo)

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velika kladuša ubistvo

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