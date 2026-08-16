"Liku su izdali i zavili u crno": Više stotina građana protestovalo u Gospiću zbog odlaganja opasnog otpada

Nekoliko stotina građana okupilo se danas u Gospiću na protestu kako bi izrazilo nezadovoljstvo odlaganjem opasnog otpada na ovom području.

Izvor: Incijativa Gospić je naš dom

Okupljeni su nosili plakate: "Liku su izdali i zavili u crno", "Otrovali su vodu, tlo i vazduh", a protest je održan uoči sjednice saborskog Odbora za zaštitu životne sredine i prirode, koja će biti održana sutra u Gospiću.

Sa skupa su se između ostalog čule poruke u kojima se za aktuelnu situaciju optužuje vlast.

Zabrinutost građana dodatno je pojačao nalaz koji je potvrdio prisutnost opasnih materija, poznatih i kao "vječne hemikalije", u podzemnim vodama nizvodno od lokacije na kojoj je godinama odlagan otpad.

Inicijativa "Gospić je naš dom" mjesecima upozorava na moguće posljedice za stanovništvo i okolinu te zahtijeva hitnu sanaciju.

Prema ranije objavljenim informacijama, riječ je o oko 37.000 tona otpada koji je pristizao iz Italije i Slovenije, kao i medicinskom otpadu iz hrvatskih bolnica, prenose hrvatski mediji.

Iz hrvatskog Ministarstva zaštite životne sredine i zelene tranzicije rečeno je da je voda za piće u Gospiću i okolini zdravstveno ispravna, da se vrše redovna mjerenja i najavljeno je dodatno praćenje podzemnih voda i nove istražne bušotine na lokacijama i dubinama koje preporuče stručnjaci.

Ministarstvo i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost preuzeli su nadležnost nad sanacijom ilegalnog odlagališta.

Na prvi konkurs za zbrinjavanje oko 4.500 tona opasnog otpada na otvorenom nije se javio nijedan privredni subjekt jer su analize potencijalnih izvođača pokazale odstupanja od prvobitno utvrđenih parametara. Raspisan je, kako se navodi, novi konkurs, a Ministarstvo je kontaktiralo između 60 i 70 stranih operatera koji bi mogli preuzeti opasni otpad.