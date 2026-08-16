Jeziva repriza tragedije od prije četiri godine u Mađarskoj: Poljaci se vraćali iz Međugorja (Foto)

Dvanaest hodočasnika iz Poljske je poginulo, a najmanje deset je povrijeđeno kada se autobus koji ih je vraćao iz Međugorja rano jutros prevrnuo u jarak na autoputu u istočnoj Mađarskoj.

Izvor: AP/Zoltan Mathe/MTI

Dvanaest ljudi je poginulo, a najmanje deset je povrijeđeno nakon što se poljski autobus prevrnuo na autoputu u istočnoj Mađarskoj tokom noći.

Autobus je rano jutros upao u jarak i prevrnuo se u blizini grada Mezokereštes, na autoputu M3. Policija je saopštila da se vozilo kretalo ka gradu Njiređhaza. Državna novinska agencija MTI je izvijestila da je u vozilu bilo 57 putnika i dva vozača.

Vraćali se iz Međugorja

Poljsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se poginuli Poljaci vraćaju sa hodočašća u Međugorje. Portparol poljskog Ministarstva spoljnih poslova Maćej Vevior potvrdio je da "sve ukazuje na to da su se vraćali iz Međugorja", a informaciju su potvrdile i lokalne vlasti u regionu odakle su hodočasnici bili.

Jedanaest ljudi je poginulo na licu mjesta, dok je još jedan putnik preminuo nakon što je prevezen u bolnicu, saopštila je Nacionalna služba za vanredne situacije.

Spasilačka operacija

Ministar unutrašnjih poslova Gabor Pošfai potvrdio je da su policajci i vatrogasci raspoređeni u velikom broju, a civili pomažu u premještanju teško oštećenog vozila, piše mađarski list Indeks. Pored 12 poginulih, u autobusu je bilo još 47 putnika, od kojih su mnogi teško povrijeđeni.

"Vozač autobusa koji je učestvovao u nesreći je uhapšen", izvijestio je ministar, javlja Index.

Atila Janasocki, portparol Policijske uprave županije Boršod-Abauj-Zemplen, rekao je za MTI da se autobus poljske registracije prevrnuo oko 1 sat ujutru. Dodao je da je dionica autoputa zatvorena zbog istrage i vuče vozila, a saobraćaj se preusmjerava kod Mezekereštesa, vraćajući se na autoput kod Emoda.

Mukotrpno izvlačenje putnika

Turistički autobus je prevozio 57 putnika i dva vozača. Spasilačke ekipe su ušle u vozilo kroz prozore kako bi došle do povrijeđenih. Služba za upravljanje vanrednim situacijama izvijestila je u 3 sata ujutru da su vatrogasci do sada spasili 35 ljudi, ali da je više putnika zarobljeno ispod samog vozila.

Takođe su angažovane civilne dizalice za pomjeranje autobusa od 24 tone, a dok nisu stigli, vatrogasci su koristili vitla pokušavajući da podignu zadnju osovinu kako bi oslobodili ljude zarobljene ispod nje.

Državna služba za vanredne situacije (OMSZ) potvrdila je da je poslala brojne ekipe na lice mjesta prema protokolu za masovne nesreće i da se povrijeđenima pruža pomoć i da se prevoze u bolnice. Na lice mjesta je poslat i autobus da zbrine putnike, a zamjenski autobus je već krenuo iz Poljske da pokupi preživjele.

Poljaci ubijeni 2022. godine dok su išli u Međugorje

Ovo je najveća autobuska nesreća u Mađarskoj od katastrofe u Šiofoku 2003. godine, kada se voz sudario sa autobusom koji je prevozio njemačke turiste na željezničkom prelazu, pri čemu je poginulo 33 ljudi.

Poljski hodočasnici su takođe poginuli prije četiri godine kada je autobus sletio sa puta kod Brezničkog Huma u ​​ranim jutarnjim satima 6. avgusta 2022. Poljaci su u to vrijeme bili na putu ka Međugorju. Dvanaest ljudi je poginulo, a više od 40 je povrijeđeno.