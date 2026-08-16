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Dramatični prizori iz Grčke: Nevrijeme potopilo objekte i ulice, grom teško povrijedio ženu u automobilu

Dramatični prizori iz Grčke: Nevrijeme potopilo objekte i ulice, grom teško povrijedio ženu u automobilu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Snažno nevrijeme pogodilo je grčko poluostrvo Mani. Grom je teško povrijedio ženu u automobilu, dok su bujice poplavile kuće i potopile ulice.

Nezapamćeno nevrijeme u Grčkoj: Grom udario ženu u autu, bujice potopile kuće i ulice Izvor: Facebook/Μανιάτες - Maniates

Snažno nevrijeme pogodilo je u subotu popodne šire područje Manija u Grčkoj, izazvavši velike probleme u Alipi, Kokali i Itilu. Prema riječima ministra zdravlja Adonisa Georgijadisa, žena je teško povrijeđena od udara groma u Itilu, dok se nalazila u svom automobilu.

Ženu je preuzela ekipa hitne pomoći i prevezla je u bolnicu u Sparti, prenose grčki mediji.

Obilna kiša bila je izuzetno jaka i za samo nekoliko sati putevi su se pretvorili u bujične tokove, dok su se velike količine vode slivale i zadržavale na ulicama. Intenzitet padavina izazvao je poplave i u kućama i smještajnim objektima. Na pojedinim mjestima voda je dostigla nivo prozora, prodrla u unutrašnjost pojedinih objekata i apartmana i izazvala probleme stanovnicima i turistima.

Područja koja su najviše pogođena snažnim padavinama bila su Itilo, Novo Itilo, Alipa, Kokala i Ekso Nimfio. Zamjenica gradonačelnika Georgija Lirofoni rekla je da su pogođeni i Karavostasi, Limeni i Portokajo.

Vatrogasna služba primila je od 16.30 časova oko 50 poziva za pomoć u kućama i vozilima na širem području Istočnog Manija, dok je do sada sprovedena akcija izvlačenja 10 osoba iz automobila i njihovog prebacivanja na bezbjedno mjesto.

Dramatični su prizori sa glavnog puta u Alipi, koji se za samo nekoliko minuta pretvorio u bujicu, dok se voda velikom snagom slivala niz ulicu. Slična situacija bila je i u Kokali, kao i u Itilu.

Na brojnim dionicama saobraćaj je obustavljen zbog nanosa materijala koji je voda donijela na puteve.

Kako je dodala zamjenica gradonačelnika, očekuje se da će građevinske mašine početi radove na sanaciji, nakon čega će uslijediti detaljna procjena štete na području.

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