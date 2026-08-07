Povrijeđena žena tokom nevremena u Srbiji: Drvo palo na nju, hitno prevezena u bolnicu

Povrijeđena žena kada je drvo palo na nju usred snažnog nevremena u Leskovcu.

Izvor: Kurir/Z.G.

Snažno nevrijeme pogodilo je danas popodne Leskovac, a kako saznaje portal "Rešetka", mnoga stabla su oborena u jakoj oluji, a povrijeđena je i jedna radnica obližnjeg marketa na raskrsnici Nikole Skoljabića i Radničke ulice. Stablo breze je palo na ženu i povrijedilo je zbog čega je ona hitno prevezena u bolnicu.

Dio stabla pao je na njenu butnu kost. Trenutno se vrše snimaja u Urgentnom centru Opšte bolnice Leskovac.

Ona je u trenutku nesreće iznosila smeće i bila je između dva objekta. Palo je još stabala usred oluje u Radničkoj ulici.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio novi talas nevremena za večeras u sjevernim, istočnim i brdsko-planinskim predjelima. Očekuju se pljuskovi sa grmljavinom uz povremene olujne udare vjetra.