Nesvakidašnja scena u Gradišci: Prijedorčanin zaboravio suprugu na granici, shvatio tek kilometrima kasnije

Neobična situacija dogodila se na graničnom prelazu Gradiška kada je 46-godišnji Marko K. iz Prijedora, nakon kontrole dokumenata, nastavio put prema Njemačkoj ne shvativši da njegova supruga Jelena nije u automobilu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bračni par krenuo je rano ujutro iz Prijedora prema Minhenu, gdje već nekoliko godina žive i rade. Nakon nekoliko sati vožnje stigli su na granični prelaz, gdje je zbog pojačanog prometa bilo kraćeg čekanja.

Dok su se približavali kontroli, Jelena je izašla iz vozila kako bi otišla do toaleta u blizini graničnog prelaza. Marko je u međuvremenu pomjerao automobil zajedno s kolonom i, kako je kasnije ispričao, bio uvjeren da se supruga vratila na zadnje sjedište jer su tamo imali torbe i stvari za put, objavio je GP Maljevac.

Nakon završene kontrole dokumenata nastavio je prema Hrvatskoj.

Tek nekoliko kilometara poslije granice Marko je pokušao razgovarati sa suprugom, ali odgovora nije bilo. Kada se okrenuo prema zadnjem dijelu automobila, shvatio je da Jelene nema.

U prvom trenutku pomislio je da je riječ o nesporazumu, a zatim je zaustavio automobil na prvom sigurnom mjestu i nazvao suprugu.

Jelena je još uvijek bila na području graničnog prelaza i pokušavala saznati gdje je njen suprug.

„Mislila sam da se šali. Izašla sam na nekoliko minuta, vratila se, a auta nema. Prvo sam pomislila da je samo pomjerio vozilo naprijed. Onda sam shvatila da je stvarno prešao granicu bez mene“, ispričala je kroz smijeh.

Marko se našao u nešto težoj situaciji jer se nakon prelaska državne granice nije mogao jednostavno okrenuti i vratiti istim putem. Morao je pronaći odgovarajuće mjesto za povratak i ponovno proći graničnu proceduru.

„Kad sam vidio prazno sjedište, nisam znao bih li se smijao ili hvatao za glavu. Telefon mi je odmah zazvonio i znao sam ko zove. Prvo što je rekla bilo je: ‘Jesi li ti normalan?’“, ispričao je Marko.

Nakon dodatnog vremena provedenog na putu bračni par ponovno se susreo, a njihovo putovanje prema Njemačkoj nastavljeno je bez novih problema.

Jelena je, kako kaže, ostatak puta provela na prednjem sjedištu.

„Rekla sam mu da me sada dobro gleda svaki put kada krene automobilom. Sljedeći put, ako izlazim na granici, uzimam i ključeve“, našalila se.

(Mondo)