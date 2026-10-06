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I u Srpskoj privremeno obustavljena BCG vakcina bugarskog proizvođača

I u Srpskoj privremeno obustavljena BCG vakcina bugarskog proizvođača

Autor Haris Krhalić
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Institut za javno zdravstvo RS privremeno obustavlja distribuciju i preporučuje obustavu primjene BCG vakcine proizvođača BB-NCIPD Ltd.

vakcina Izvor: Shutterstock

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske donio je odluku da privremeno obustavi distribuciju i preporuči privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača BB-NCIPD Ltd.

Odluka je donesena nakon informacije o obustavi distribucije i primjene ove vakcine u Hrvatskoj, koju je donijela Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

BCG vakcina ovog proizvođača u Republici Srpskoj koristi se od 2020. godine, a Institutu za javno zdravstvo RS do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene.

Iz Instituta navode da je mjera donesena isključivo preventivno, do dobijanja potpunijih informacija i procjene nadležnih institucija.

BCG vakcina daje se nakon rođenja i štiti od najtežih oblika tuberkuloze, uključujući tuberkulozni meningitis i diseminovanu tuberkulozu.

Osteitis ili osteomijelitis uzrokovan BCG vakcinom može se pojaviti od nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon vakcinacije, u prosjeku oko godinu dana.

Riječ je o bolesti koja sporo napreduje, bez izraženih akutnih simptoma. Osnovni znaci su lokalizovani otok, bolna osjetljivost na dodir ili ograničena pokretljivost, a simptomi se vremenom mogu pogoršati.

Najčešće je zahvaćena jedna kost, dok se bolest uspješno liječi lijekovima protiv tuberkuloze.

Iz Instituta naglašavaju da činjenica da je dijete vakcinisano ovom vakcinom ne podrazumijeva preduzimanje bilo kakvih dodatnih mjera.

Ipak, u slučaju pojave dugotrajnog otoka u području kosti ili zgloba, bola ili osjetljivosti, ograničenja pokreta, šepanja ili izbjegavanja oslanjanja na ruku ili nogu, potrebno je konsultovati nadležnog ljekara.

Privremena obustava imunizacije BCG vakcinom predstavlja mjeru predostrožnosti i, kako navode iz Instituta, neće uticati na sprovođenje kalendara obavezne imunizacije.

Podsjetimo, preporuke u vezi ove vakcine juče je uvela Hrvatska, dok je ranije danas isto učinio i Zavod za javno zdravstvo FBiH.

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