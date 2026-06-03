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Inspektorat RS: Nema izmjena propisa o kažnjavanju roditelja zbog nevakcinisanja djece

Inspektorat RS: Nema izmjena propisa o kažnjavanju roditelja zbog nevakcinisanja djece

Autor Nikolina Damjanić
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Inspektorat Republike Srpske saopštio je da nije bilo nikakvih izmjena zakonskih propisa koji regulišu sankcionisanje roditelja zbog nevakcinisanja djece, reagujući na informacije koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti.

shutterstock_542046412.jpg Izvor: Shutterstock

Iz Inspektorata navode da je zakonski okvir koji uređuje ovu oblast ostao nepromijenjen i da se primjenjuje na isti način kao i prethodnih godina.

„Podsjećamo da je zakonom propisan raspon novčanih kazni za određene prekršaje, ali Inspektorat u svakom pojedinačnom slučaju postupa u skladu sa zakonom i okolnostima konkretnog predmeta“, ističe se u saopštenju.

U ovoj instituciji naglašavaju da ključnu ulogu u procesu imunizacije imaju zdravstvene ustanove, a posebno pedijatri, koji su prvi kontakt roditelja sa zdravstvenim sistemom.

Kako navode, upravo ljekari imaju najvažniji zadatak da roditeljima objasne značaj vakcinacije za zaštitu zdravlja djece i sprečavanje širenja zaraznih bolesti.

Iz Inspektorata su pozvali građane da se o svim pitanjima koja se odnose na imunizaciju informišu kod nadležnih zdravstvenih ustanova i stručnjaka, te da prilikom tumačenja pojedinačnih izjava i informacija vode računa o činjenicama i važećim propisima.

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Inspektorat RS vakcine djeca

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