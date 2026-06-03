Inspektorat RS: Nema izmjena propisa o kažnjavanju roditelja zbog nevakcinisanja djece

Inspektorat Republike Srpske saopštio je da nije bilo nikakvih izmjena zakonskih propisa koji regulišu sankcionisanje roditelja zbog nevakcinisanja djece, reagujući na informacije koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti.

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Iz Inspektorata navode da je zakonski okvir koji uređuje ovu oblast ostao nepromijenjen i da se primjenjuje na isti način kao i prethodnih godina.

„Podsjećamo da je zakonom propisan raspon novčanih kazni za određene prekršaje, ali Inspektorat u svakom pojedinačnom slučaju postupa u skladu sa zakonom i okolnostima konkretnog predmeta“, ističe se u saopštenju.

U ovoj instituciji naglašavaju da ključnu ulogu u procesu imunizacije imaju zdravstvene ustanove, a posebno pedijatri, koji su prvi kontakt roditelja sa zdravstvenim sistemom.

Kako navode, upravo ljekari imaju najvažniji zadatak da roditeljima objasne značaj vakcinacije za zaštitu zdravlja djece i sprečavanje širenja zaraznih bolesti.

Iz Inspektorata su pozvali građane da se o svim pitanjima koja se odnose na imunizaciju informišu kod nadležnih zdravstvenih ustanova i stručnjaka, te da prilikom tumačenja pojedinačnih izjava i informacija vode računa o činjenicama i važećim propisima.