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Pucnjava u Derventi: Muškarac ranjen u nogu, osumnjičeni uhapšen

Pucnjava u Derventi: Muškarac ranjen u nogu, osumnjičeni uhapšen

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Dervenćanin Ž.R. uhapšen je zbog sumnje da je nakon svađe i fizičkog sukoba hicem iz pištolja ranio sugrađanina S.M. u potkoljenicu.

a (2).jpg Izvor: MONDO

Dervenćanin Ž.R. uhapšen je zbog sumnje da je nakon verbalne rasprave i fizičkog sukoba hicem iz pištolja u potkoljenicu ranio sugrađanina S.M.

Iz Policijske uprave Doboj saopšteno je da se Ž.R. sumnjiči za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

"Osumnjičeni se tereti da je sinoć oko 22.30 časova, na parkingu u blizini ugostiteljskog objekta u Derventi, nakon verbalne rasprave i fizičkog sukoba upotrijebio vatreno oružje, usljed čega je S.M. iz Dervente zadobio tjelesne povrede", saopšteno je iz PU Doboj.

Povrijeđeni je prevezen u dobojsku bolnicu "Sveti apostol Luka", gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom policijski službenici preduzimaju dalje mjere i radnje.

Prema nezvaničnim saznanjima ATV-a, policija je pronašla i oduzela pištolj za koji se sumnja da je korišten u pucnjavi.

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Derventa pucnjava hapšenje

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