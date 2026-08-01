Kojić: Ko je odgovoran što Elfeta Veseli ima povlašten položaj u zatvoru?

Predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić zatražio je odgovore o navodnom povlaštenom položaju Elfete Veseli tokom izdržavanja zatvorske kazne.

Izvor: Klix.ba

Predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić izjavio je da javnost još nije dobila odgovor na pitanje da li Elfeta Veseli, osuđena za ubistvo dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, ima povlašten položaj tokom izdržavanja zatvorske kazne.

Kojić je rekao da nadležne institucije, prema njegovim riječima, nisu odgovorile na pitanja o tome pod kojim uslovima Veselijeva izdržava kaznu, niti ko je odgovoran za eventualne pogodnosti koje koristi.

"Pitanje je da li je u zatvoru jer onima koji o tome vode računa iz Federacije BiH ne vjerujemo ništa", rekao je Kojić za Srnu.

On smatra da je odgovor nadležnih trebalo da bude dostavljen u kratkom roku, navodeći da je umjesto toga uslijedilo, kako kaže, prebacivanje odgovornosti između institucija, a potom i izostanak odgovora.

"Takav monstrum treba da bude vezan u pritvorskoj jedinici jer zločin koji je počinila, pogotovo način izvršenja, jasno govori da se ne radi o osobi koja nije spremna ponoviti zločin. Radi se o veoma opasnoj osobi i zbog toga je potrebno dobiti odgovor ko je odgovoran za njen povlašteni položaj, a odgovorni za to moraju biti kažnjeni", rekao je Kojić.

Dodao je da Republika Srpska neće odustati od zahtjeva da se utvrdi da li postoje privilegije u izdržavanju kazne i da, ukoliko se utvrde nepravilnosti, odgovorni budu sankcionisani.

"Dosta nam je ponižavanja i vrijeđanja naših žrtava, dok u Federaciji čine sve da monstrume predstave kao heroje. U tome se razlikujemo jer nikada nikoga iz FBiH niste čuli da je osudio Elfetu Veseli, niti sada bilo ko pominje ovu bruku", rekao je Kojić.

Elfeta Veseli je pravosnažno osuđena na 13 godina zatvora zbog ubistva dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, počinjenog 1992. godine u selu Donja Kamenica kod Zvornika. Nakon hapšenja u Švajcarskoj 2016. godine, izručena je Bosni i Hercegovini 2017. godine radi vođenja krivičnog postupka.

Prema ranijim medijskim navodima, Veseli kaznu izdržava u Kazneno-popravnom zavodu Tuzla. Pojedini mediji objavili su da koristi određene pogodnosti tokom izdržavanja kazne, međutim nadležne institucije do danas nisu zvanično potvrdile niti demantovale te informacije.