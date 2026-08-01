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Usporen saobraćaj: Autobus zapeo u kanjonu Tijesno

Usporen saobraćaj: Autobus zapeo u kanjonu Tijesno

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
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Autobus, koji je saobraćao prema Livnu, danas je, 1. avgusta, zapeo prilikom prolaska kroz uski dio kanjona na magistralnom putu Banjaluka-Jajce, zbog čega je saobraćaj nakratko bio otežan.

Autobus zapeo u kanjonu Tijesno Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema fotografijama koje kruže društvenim mrežama, autobus se zaglavio prolazeći kroz jedan od najužih dijelova kanjona, pa su ostala vozila morala da sačekaju dok se situacija ne riješi.

Autobus je zaustavljen tik uz stijenu, dok su vozači i putnici iza njega bili primorani da čekaju nastavak puta, prenose Nezavisne novine.

Za sada nema informacija da je u ovom događaju bilo povrijeđenih niti kolika je materijalna šteta.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka saobraćajna nesreća

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