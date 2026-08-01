Vučić u Srpskoj povodom obilježavanja godišnjice "Oluje"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sutra posjetiti manastir Rmanj, Drvar, a zatim i Mrkonjić Grad.

Izvor: Prva tv printscreen

"Idem za manastir Rmanj, Drvar, Manjaču, pa onda na Balkanu kod Mrkonjić Grada", rekao je Vučić za Televiziju "Informer".

Ranije je najavljeno da će Vučić u utorak, 4. avgusta, u Mrkonjić Gradu prisustvovati obilježavanju Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlade Republike Srpske i Srbije.

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina.

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.

(Srna)