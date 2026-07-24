"Od noćas su tarife za Srbiju nula odsto": Vučić o ukidanju američkih carinskih mjera Srbiji

SAD su za sada ukinule carine od 35 odsto na uvoz robe iz Srbije, rekao je večeras predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da optimista i što se tiče razgovora o prodaji Naftne industrije Srbije (NIS).

Izvor: RTS printscreen

"Dobra vjiest je da su od noćas za Srbiju američke tarife nula odsto. Ali, u nekom periodu u budućnosti će biti između 10 ili 12 odsto. Međutim, za sada dok traju razgovori, tarife će biti nula", rekao je Vučić za RTS.

On vjeruje da će ovakvo stanje biti u narednih šest mjeseci.

"Ovo sada otvara novu eru u našim odnosima", rekao je Vučić i istakao da to daje ogromnu šansu za Srbiju, čak i kada dođe do tih 10 ili 12 odsto carina na srpsku robu.

Vučić je zahvalio američkoj adminstraciji i predsjedniku Donaldu Trampu na tome.

On naglašava da će nakon ovoga u Srbiju doći stotine miliona dolara novih investicija.

To će, kaže, za Srbiju značiti povećanje kreditnog rejtinga i da ljudi znaju da mogu da ulažu u ovu zemlju, što će biti dobar signal i američkim investitorima.

Vučić je istakao da sada s optimizmom iščekuje kraj razgovora o NIS-u u trouglu Rusi - Mađari - Srbi i da su blizu konačnog rješenja, što Srbiji daje dodatnu snagu u budućnosti po pitanju fiskalne stabilnosti i kreditnog rejtinga.

SAD su od 1. avgusta prošle godine uvele carinske stope od 35 odsto na uvoz srpske robe.