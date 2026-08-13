Drska prevara u Beogradu: Kazahstanac uzeo starici više od 20.000 evra za "hitnu operaciju kćerke"

Policija u Beogradu uhapsila je državljanina Kazahstana V. N. (32) zbog sumnje da je od jedne 74-godišnje žene prevarom uzeo čak 20.360 evra.

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, Odjeljenja za suzbijanje imovinskih delikata, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su kazahstanskog državljanina V. N. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo prevara.

Za sada nepoznata lica su, po prethodnom dogovoru sa osumnjičenim, 5. avgusta ove godine telefonom pozivala oštećenu sedamdesetčetvorogodišnju ženu i dovela je u zabludu, lažno se predstavljajući kao ljekari koji treba da izvrše hitnu operaciju njene kćerke, koja je navodno teško povrijeđena.

Na ime hitne operacije zahtijevali su 20.360 evra, koje je potom osumnjičeni V. N. preuzeo od oštećene, održavajući je u zabludi da je novac potreban za liječenje njene povrijeđene kćerke.

Na ovaj način, osumnjičeni je sa licima koja su učestvovala u ovoj prevari ostvario protivpravnu imovinsku korist od 20.360 evra, na štetu oštećene.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.