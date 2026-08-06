Preokret u istrazi ubistva Ruskinje: Turčin tvrdi da je u zločinu učestvovalo više osoba

Državljanin Turske K.E. koji je uhapšen zbog sumnje da je ubio rusku državljanku Ljudmilu Turkovu Konstantinovnu (27) na saslušanju u tužilaštvu je iznio svoju odbranu u kojoj je negirao zločin, ali i iznio tvrdnje da je više osoba učestvovalo u ubistvu.

Izvor: društvene mreže

Upravo ove tvrdnje, u narednom periodu biće predmet istrage kako bi se utvrdile sve okolnosti i ima li li ikakve istine u njegovoj odbrani.

Prema informacijama koje posjedujemo, K.E. neće biti izručen Turskoj. Postupak protiv njega će se voditi u Srbiji s obzirom na to da je krivično djelo za koje se sumnjiči izvršio na teritoriji Srbije. Samim tim, ukoliko dođe i do suđenja, njemu će se suditi u Srbiji, ali će i eventualnu kaznu izdržavati ovdje.

Ipak, da bi došlo do svega ovoga, Više javno tužilaštvo u Beogradu i policija imaće jako važan zadatak - da osnovanu sumnju, dokažu u opravdanu, te i da prikupe sve potrebne materijalne dokaze koji će ukazati na eventualnu krivicu osumnjičenog.

Detalji odbrane osumnjičenog Turčina

Paralelno sa tim, provjeravaće i detalje odbrane osumnjičenog turskog državljanina. Prema saznanjima medija, on je negirao ubistvo mlade Ruskinje, pri čemu je u odbrani ispričao svoju navodnu ulogu u zločinu. Kako saznajemo, on je ispričao da se on i Ljudmila nisu poznavali odranije, a da su kobne noći bili u bliskom fizičkom kontaktu.

"On je naveo i neke druge ljude, predmete, te se ispituje njihova uloga u ubistvu Ljudmile i da li su tvrdnje osumnjičenog istinite", kaže izvor.

Inače, turskom državljaninu je određen naredbom Višeg suda u Beogradu po sve 4 tačke:

zbog opasnosti od bjekstva

zbog bojazni da će boravkom na slobodi uticati na svedoke

zbog opasnosti da će ponoviti krivično djelo

zbog težine krivičnog djela za koje je zaprijećena kazna doživotni zatvor

Podsetimo, Ljudmilina prijateljica, sa kojom je dijelila najljepše godine odrastanja, odlučila je da otvori dušu i ispriča ko je zapravo bila djevojka čiji je život surovo ugašen.

Šta se stavlja na teret uhapšenom turskom državljaninu

Ljudmila Konstantinovna rođena je 29. septembra 1998. godine, a u Beograd je doputovala 23. jula 2026. godine letom iz Istanbula. U srpskoj prijestonici iznajmila je luksuzni apartman na Savskom vencu, planirajući da provede vrijeme sa prijateljicama koje su već živjele tamo.

U subotu uveče, 25. jula, Ljudmila se spremala za izlazak u beogradske barove. Ništa nije slutilo na tragediju. Svojoj majci Juliji poslala je posljednju poruku u 23.20 časova: "Izašla sam sa djevojkama, sve je u redu i pozvaću te sutra". Nakon toga, njen telefon je isključen, a djevojka je nestala bez traga sa svih društvenih mreža.

Šest dana kasnije, pronađeno je njeno tijelo.

Za ubistvo Ruskinje uhapšen je turski državljanin.

Naredbom o sprovođenju istrage na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo.

Postoje osnovi sumnje da je K.E. namamio u svoj stan mladu Ruskinju u koji su zajedno ušli oko 05.30 časova, a djevojka se nije nadala da će joj osumnjičeni nauditi. U narednih sat vremena po dolasku preminule u njegov stan, osumnjičeni ju je, kako se sumnja, ugušio komadom odjeće koju je prethodno obmotao oko njenog vrata, usljed čega je preminula na mjestu. Nakon toga osumnjičeni je, kako se sumnja, tijelo stavio u putnički kofer koji je iznio iz stana oko 6.55 časova i kofer kojem se nalazilo tijelo bacio u vodeni kanal Vizelj.

(Blic/MONDO)