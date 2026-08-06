Doboj: Eksplodirala plinska boca u Majevcu, gorjelo i nisko rastinje u Pločniku

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Doboj u protekla 24 časa intervenisala je dva puta – zbog eksplozije plinske boce u Majevcu i požara niskog rastinja u Pločniku. Nije bilo povrijeđenih.

Izvor: MONDO/Stefan Stanković

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Doboj intervenisala je u protekla 24 časa na dva požara, a u oba slučaja nije bilo povrijeđenih.

Kako je saopšteno iz područnog odjeljenja Republičke uprave Civilne zaštite, jedna intervencija zabilježena je u naselju Majevac, gdje je došlo do eksplozije plinske boce.

Druga intervencija bila je u Pločniku, gdje je izbio požar niskog rastinja.

Iz Civilne zaštite navode da su oba požara uspješno ugašena, a povrijeđenih lica nije bilo.