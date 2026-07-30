Džordž Kluni sa djecom evakuisan iz doma zbog stravičnog požara

Čuveni glumac bio je primoran da napusti dom sa suprugom Amal i blizancima
Francuska se danima bori sa razornim požarima koji bjesne širom južne obale, zbog čega su evakuisane stotine hiljade ljudi, a među njima su se našli i Džordž i Amal Kluni.
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Oni su pobjegli od vatrene stihije zajedno sa svojim devetogodišnjim blizancima, Aleksanderom i Elom, iz mjesta Brižol u regionu Provansa-Alpi-Azurna obala.
Predstavnik porodice Džordža Klunija potvrdio je da su o evakuaciji pismom obavijestili gradonačelnika Brižola Didijea.
- Dragi Didije, u ovom trenutku nemamo pojma da li će naš prelijepi dom preživjeti ove strašne trenutke - naveli su u pismu.
Poručili su da se nadaju da su svi njihovi sugrađani bezbjedni i istakli da su povezani sa lokalnom zajednicom.
Džordž Kluni, koji je, zajedno sa porodicom dobio francusko državljanstvo krajem 2025. godine, našao se ove godine na listi 500 najbogatijih ljudi u Francuskoj, zahvaljujući svojoj glumačkoj karijeri, ali prije svega svojim poslovnim poduhvatima.
- Amal i ja želimo da kažemo da ćemo, bez obzira na to šta se dogodi sa našim selom, ostati dio ove zajednice i učestvovati u njenoj obnovi. Volimo Brižol i naše prijatelje koji tamo žive - napisali su.
Podsetimo, šumski požari u Francuskoj zahvatili su područje koje je nekoliko puta veće od Pariza. Prema dostupnim podacima, iz različitih ugroženih područja evakuisano je više stotina hiljada ljudi.
(Mondo.rs)