Čuveni glumac bio je primoran da napusti dom sa suprugom Amal i blizancima

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Francuska se danima bori sa razornim požarima koji bjesne širom južne obale, zbog čega su evakuisane stotine hiljade ljudi, a među njima su se našli i Džordž i Amal Kluni.

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Vidi opis Džordž Kluni sa djecom evakuisan iz doma zbog stravičnog požara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sophie Garcia / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Thibaut/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Adam ROMAIN / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Adam ROMAIN / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Sophie Garcia / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Oni su pobjegli od vatrene stihije zajedno sa svojim devetogodišnjim blizancima, Aleksanderom i Elom, iz mjesta Brižol u regionu Provansa-Alpi-Azurna obala.

Predstavnik porodice Džordža Klunija potvrdio je da su o evakuaciji pismom obavijestili gradonačelnika Brižola Didijea.

- Dragi Didije, u ovom trenutku nemamo pojma da li će naš prelijepi dom preživjeti ove strašne trenutke - naveli su u pismu.

Poručili su da se nadaju da su svi njihovi sugrađani bezbjedni i istakli da su povezani sa lokalnom zajednicom.

Džordž Kluni, koji je, zajedno sa porodicom dobio francusko državljanstvo krajem 2025. godine, našao se ove godine na listi 500 najbogatijih ljudi u Francuskoj, zahvaljujući svojoj glumačkoj karijeri, ali prije svega svojim poslovnim poduhvatima.

- Amal i ja želimo da kažemo da ćemo, bez obzira na to šta se dogodi sa našim selom, ostati dio ove zajednice i učestvovati u njenoj obnovi. Volimo Brižol i naše prijatelje koji tamo žive - napisali su.

Vidi opis Džordž Kluni sa djecom evakuisan iz doma zbog stravičnog požara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Podsetimo, šumski požari u Francuskoj zahvatili su područje koje je nekoliko puta veće od Pariza. Prema dostupnim podacima, iz različitih ugroženih područja evakuisano je više stotina hiljada ljudi.

(Mondo.rs)