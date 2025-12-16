Ljubav jača od filmskog platna: Džordž Kluni objasnio zašto više nema strastvenih scena

Holivudska vjernost na stari način: Džordž Kluni riješio da, kao Pol Njuman svojevremeno, poljupce sačuva samo za svoju suprugu!

Izvor: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Holivudski zavodnik i zvijezda novog filma "Džej Keli", Džordž Kluni, izjavio je da su njegove usne od sada rezervisane isključivo za jednu ženu – njegovu suprugu, poznatu advokaticu za ljudska prava Amal Kluni.

Tokom duge karijere, Kluni je na filmskom platnu razmjenjivao poljupce sa nekim od najljepših žena Holivuda, ali sada je odlučio da tome stavi tačku. Nakon razgovora sa Amal, s kojom je u braku jedanaest godina, glumac je zaključio da više neće ljubiti koleginice u filmskim projektima.

Kluni, danas 64 godišnjak, od prvog trenutka kada je upoznao Amal bio je očaran njome. Kako je ranije otkrio, „prilično brzo“ je znao da želi da provede ostatak života s njom. Predložio joj je brak iznenada, samo sedam mjeseci nakon početka veze, i to bez prethodnih razgovora o braku. „Kada sam je zaprosio, nikada ranije nismo pričali o tome. Nije bilo ono: ‘Možda bi trebalo da se vjenčamo...’ Samo sam joj to iznenada rekao,“ priznao je Kluni u intervjuu za CBS This Morning 2015. godine.

„Imam nekoga s kim mogu da razgovaram o svemu i nekoga do koga mi je stalo više nego do bilo čega drugog. To je zaista divno,“ dodao je tada. Par, koji ima osmogodišnje blizance Aleksandra i Elu, uprkos zahtevnim i javnim karijerama, porodicu stavlja na prvo mjesto.

Možda je upravo zato holivudski zavodnik odlučio da se zavjetuje da više neće „ljubiti djevojke“ na filmskom platnu.

Džordž Kluni i supruga Amal

Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Kluniju nisu strane strastvene scene – tokom karijere ljubio je koleginice poput Mišel Fajfer, Dženifer Lopez, Ketrin Zita Džons i Džulije Roberts. Ali ti dani su sada iza njega, na razočaranje mnogih glumica koje su se nadale da će igrati njegovu filmsku partnerku.

Objašnjavajući kako je došao do ove odluke, Kluni je za Daily Mail rekao: „Pokušavam da slijedim put Pola Njumana: ‘Dobro, više ne ljubim djevojke.’“

„Kada sam napunio 60 godina, razgovarao sam sa suprugom. Rekao sam: ‘Vidi, i dalje mogu da igram košarku sa momcima. Igram sa dvadesetpetogodišnjacima. Još uvijek mogu da izdržim, u formi sam.’ Ali za 25 godina imaću 85 – i tu više nema iluzija, bez obzira na to koliko granola pločica čovjek pojede. To je stvaran broj.“

Džordž Kluni i supruga Amal

Izvor: Marechal Aurore/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poznati glumac Pol Njuman je, pisali su mediji svojevremeno, zamolio reditelja Sidnija Lumeta da izbaci scenu poljupca sa koleginicom Šarlot Rampling u filmu Presuda iz 1982. godine. Navodno je rekao da su njegove usne „zabranjene“ za bilo koga osim za njegovu suprugu, legendarnu glumicu Džoan Vudvord, sa kojom je bio u braku punih pedeset godina, sve do smrti 2008. godine.

Pol Njumen i Džoan Vudvord

Izvor: MEUROU / Sipa Press / Profimedia

Čini se da je Džordž Kluni duboko cijenio ovaj gest poštovanja prema supruzi, pa je odlučio da krene istim putem.