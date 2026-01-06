Vlaška salata od pečenih paprika i fete: Idealan prilog uz pečenje na božićnoj ili slavskoj trpezi

Evo kako da savršen prilog uz pečenje na božićnoj ili slavskoj trpezi. Recept za vlašku salatu od pečenih paprika i fete.
Vlaška salata je pravi klasik među salatama koje krase božićnu i slavsku trpezu.
Kremasta i bogata, sa savršenom kombinacijom slanog feta sira, blago slatkastih pečenih crvenih paprika, mekanih kuvanih jaja i hrskave slanine.
Idealna je kao prilog pečenju ili drugim mesnim đakonijama, jer obogaćuje svaki zalogaj svojom punom teksturom i neodoljivim aromama.
Može se služiti odmah, ali je najbolje da odstoji u frižideru pola sata do sat, kako bi se ukusi lijepo povezali i postali još intenzivniji.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: salata
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja: 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 35 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 400 g feta sira
- 3 velike pečene crvene paprike
- 3 tvrdo kuvana jaja
- 200 g sitno sjeckane hamburške slanine
- 100 g majoneza
- so, biber, bijeli luk u prahu i ljuta paprika po ukusu
Priprema:
1. korak: Prženje slanine
Hamburšku slaninu sitno isjeckajte i kratko propržite na suvom tiganju, dok ne postane blago hrskava. Ostavite je sa strane da se ohladi.
2. korak: Priprema paprika
Pečene crvene paprike oljuštite, očistite od sjemenki i sitno isjeckajte. Po potrebi ih blago ocijedite od viška tečnosti.
3. korak: Priprema jaja
Tvrdo kuvana jaja oljuštite i isjeckajte na sitne kockice ili ih izgnječite viljuškom, u zavisnosti od željene teksture.
4. korak: Priprema sira
Feta sir izgnječite viljuškom i stavite u veću činiju.
Koristite kvalitetan majonez ili domaći, jer daje kremastu teksturu i vezuje sve sastojke. Po želji, možete ga zamijeniti kombinacijom kiselog mlijeka i malo senfa za lakšu varijantu.
5. korak: Miješanje
Dodajte sjeckane paprike, jaja i ohlađenu slaninu, pa sve lagano promiješajte.
6. korak: Dodavanje majoneza i začina
Umiješajte majonez, začinite solju (oprezno zbog slanine i fete), biberom i ljutom paprikom po ukusu. Dobro sjedinite dok ne dobijete kremastu salatu.
7. korak: Hlađenje
Ostavite vlašku salatu u frižideru najmanje 30 minuta prije služenja, kako bi se ukusi lijepo povezali.
(Stvar ukusa/Mondo)