Vlaška salata od pečenih paprika i fete: Idealan prilog uz pečenje na božićnoj ili slavskoj trpezi

Evo kako da savršen prilog uz pečenje na božićnoj ili slavskoj trpezi. Recept za vlašku salatu od pečenih paprika i fete.

Vlaška salata je pravi klasik među salatama koje krase božićnu i slavsku trpezu.

Kremasta i bogata, sa savršenom kombinacijom slanog feta sira, blago slatkastih pečenih crvenih paprika, mekanih kuvanih jaja i hrskave slanine.

Idealna je kao prilog pečenju ili drugim mesnim đakonijama, jer obogaćuje svaki zalogaj svojom punom teksturom i neodoljivim aromama.

Može se služiti odmah, ali je najbolje da odstoji u frižideru pola sata do sat, kako bi se ukusi lijepo povezali i postali još intenzivniji.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: salata

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 35 minuta

Težina: lako

Sastojci:

400 g feta sira

3 velike pečene crvene paprike

3 tvrdo kuvana jaja

200 g sitno sjeckane hamburške slanine

100 g majoneza

so, biber, bijeli luk u prahu i ljuta paprika po ukusu

1. korak: Prženje slanine

Hamburšku slaninu sitno isjeckajte i kratko propržite na suvom tiganju, dok ne postane blago hrskava. Ostavite je sa strane da se ohladi.

2. korak: Priprema paprika

Pečene crvene paprike oljuštite, očistite od sjemenki i sitno isjeckajte. Po potrebi ih blago ocijedite od viška tečnosti.

3. korak: Priprema jaja

Tvrdo kuvana jaja oljuštite i isjeckajte na sitne kockice ili ih izgnječite viljuškom, u zavisnosti od željene teksture.

4. korak: Priprema sira

Feta sir izgnječite viljuškom i stavite u veću činiju.

Dodatni savjet: Koristite kvalitetan majonez ili domaći, jer daje kremastu teksturu i vezuje sve sastojke. Po želji, možete ga zamijeniti kombinacijom kiselog mlijeka i malo senfa za lakšu varijantu.

5. korak: Miješanje

Dodajte sjeckane paprike, jaja i ohlađenu slaninu, pa sve lagano promiješajte.

6. korak: Dodavanje majoneza i začina

Umiješajte majonez, začinite solju (oprezno zbog slanine i fete), biberom i ljutom paprikom po ukusu. Dobro sjedinite dok ne dobijete kremastu salatu.

7. korak: Hlađenje

Ostavite vlašku salatu u frižideru najmanje 30 minuta prije služenja, kako bi se ukusi lijepo povezali.

