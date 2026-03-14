Upoznajte kapibare: Kako su najveći glodari na svijetu postali prijatelji svih životinja (i djece!)

Kapibare su najveći glodari na svijetu, poznati po mirnoj naravi i neobičnim prijateljstvima s drugim životinjama. Donosimo zanimljivosti o njihovom životu, staništu i popularnosti na internetu.

Kapibare, najveći glodari na svijetu, posljednjih godina postale su globalna internet senzacija. Fotografije i snimci ovih velikih, mirnih životinja kako se druže s patkama, mačkama, majmunima pa čak i krokodilima redovno postaju viralni, zbog čega ih mnogi nazivaju i “najdruštvenijim životinjama na planeti”.

Iako izgledaju pomalo poput ogromnih zamoraca, kapibare su posebna vrsta glodara koja u prirodi ima vrlo važnu ulogu u ekosistemima Južne Amerike.

Gdje žive kapibare

Kapibare prirodno žive u Južnoj Americi, posebno u zemljama poput Brazila, Venecuele, Kolumbije, Argentine i Paragvaja. Najčešće se mogu naći u blizini rijeka, močvara i jezera, jer su odlični plivači i veliki dio života provode u vodi.

Njihovo tijelo prilagođeno je takvom načinu života. Imaju blago plivajuće membrane između prstiju, a mogu zadržati dah pod vodom i do pet minuta, što im pomaže da se sakriju od predatora.

Kapibare žive u grupama koje mogu imati od desetak do čak tridesetak jedinki. Takav društveni život pomaže im u zaštiti, ali i u brizi o mladuncima.

Zašto su postale toliko popularne

Popularnost kapibara naglo je porasla zahvaljujući društvenim mrežama. Video-snimci na kojima kapibare mirno sjede dok im na leđima odmaraju ptice, dok se mačke maze uz njih ili dok dijele prostor s drugim životinjama često izazivaju oduševljenje korisnika interneta.

Njihova smirena narav i gotovo potpuna ravnodušnost prema drugim vrstama učinili su ih simbolom opuštenosti i tolerancije, pa se kapibare često pojavljuju i u memovima kao životinje koje “ne brinu ni o čemu”.

Kakva je njihova narav

Kapibare su poznate po izuzetno mirnom temperamentu. U prirodi su biljojedi i hrane se travom, vodenim biljkama, korom i voćem.

Upravo zbog svoje smirene naravi često dopuštaju drugim životinjama da im priđu, pa nije neobično vidjeti ptice koje im čiste krzno od parazita ili male životinje koje se odmaraju uz njih.

Zbog takvog ponašanja mnogi ih nazivaju “prijateljima svih životinja”.

Mogu li kapibare biti kućni ljubimci

U nekim državama kapibare se mogu držati kao kućni ljubimci, ali stručnjaci upozoravaju da to nije jednostavno. Ove životinje su vrlo društvene i najbolje se osjećaju u grupama, zbog čega držanje jedne kapibare može izazvati stres i probleme u ponašanju.

Takođe im je potreban veliki prostor i pristup vodi, jer su poluvodene životinje. Bez bazena ili jezera ne mogu živjeti na način koji im je prirodan.

Zbog tih zahtjeva kapibare su mnogo pogodnije za zoološke vrtove ili velika imanja nego za klasično kućno okruženje.

Internet zvijezde koje šire dobru energiju

Uprkos tome što nisu tipični kućni ljubimci, kapibare su postale simbol smirenosti i tolerancije. Upravo ta njihova sposobnost da mirno dijele prostor s gotovo svim drugim životinjama učinila ih je jednim od najomiljenijih životinjskih fenomena na internetu.

U svijetu prepunom brzih vijesti i stresnih informacija, čini se da ljudi jednostavno vole gledati životinju koja djeluje kao da nikada ne žuri i nikada se ne ljuti.