Bosanska kvrguša koja uspijeva baš svima: Starinski recept za najbolje pečeno pile u tijestu

Recept za bosansku kvrgušu, najljepša piletina u hrskavom tijestu!
Kvrguša je jedno od najpoznatijih jela bosanske kuhinje.
Pravi se od piletine i jednostavnog tijesta, a upravo spoj hrskave korice i sočne piletine čini je omiljenim porodičnim ručkom.
Osnovne informacije
Kuhinja: bosanska
Tip jela: glavno jelo
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja: oko 60 minuta
Ukupno vrijeme: 1 sat i 15 minuta
Porcije: 4–6
Težina pripreme: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za tijesto:
- 3 jaja
- 500 ml mlijeka
- 250 g brašna
- 1 kašičica soli
Za meso:
- 700–800 g pilećeg mesa (bataci, karabataci ili miješano meso)
- 50 ml ulja
- so po ukusu
- biber po ukusu
Za preliv:
- 200 ml kisele pavlake
Priprema:
1. Korak: Priprema piletine
Pileće meso posolite i pobiberite. Poredajte ga u podmazanu tepsiju i pecite oko 20 minuta u rerni zagrejanoj na 220°C, da blago porumeni.
Tajna dobre kvrguše je da se piletina kratko zapeče prije nego što se prelije testom. Tako meso ostaje sočno, a testo dobija prepoznatljive "kvrge" oko komada piletine po kojima je ovo jelo i dobilo ime.
2. Korak: Napravite tijesto
Dok se meso peče, umutite jaja, dodajte mlijeko, so i postepeno umiješajte brašno. Treba da dobijete glatko, ređe testo bez grudvica. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.
3. Korak: Pečenje
Izvadite tepsiju iz rerne i prelijte piletinu pripremljenim testom. Vratite u rernu i pecite još 30–40 minuta, dok tijesto ne poraste i dobije zlatnosmeđu boju.
Pred kraj pečenja premažite površinu kiselom pavlakom i vratite u rernu na još 5 minuta. Poslužite toplo uz sezonsku salatu ili kiselo mlijeko.