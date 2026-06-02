Bosanska kvrguša koja uspijeva baš svima: Starinski recept za najbolje pečeno pile u tijestu

Izvor Stvar ukusa
Recept za bosansku kvrgušu, najljepša piletina u hrskavom tijestu!

Bosanska kvrguša: Starinski recept za najsočniju piletinu u hrskavom tijestu Izvor: Youtube/Printscreen/ TARA x

Kvrguša je jedno od najpoznatijih jela bosanske kuhinje.

Pravi se od piletine i jednostavnog tijesta, a upravo spoj hrskave korice i sočne piletine čini je omiljenim porodičnim ručkom.

Osnovne informacije

Kuhinja: bosanska

Tip jela: glavno jelo

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: oko 60 minuta

Ukupno vrijeme: 1 sat i 15 minuta

Porcije: 4–6

Težina pripreme: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za tijesto:

  • 3 jaja
  • 500 ml mlijeka
  • 250 g brašna
  • 1 kašičica soli

Za meso:

  • 700–800 g pilećeg mesa (bataci, karabataci ili miješano meso)
  • 50 ml ulja
  • so po ukusu
  • biber po ukusu

Za preliv:

  • 200 ml kisele pavlake

Priprema:

1. Korak: Priprema piletine

Pileće meso posolite i pobiberite. Poredajte ga u podmazanu tepsiju i pecite oko 20 minuta u rerni zagrejanoj na 220°C, da blago porumeni.

Trik za savršenu kvrgušu

Tajna dobre kvrguše je da se piletina kratko zapeče prije nego što se prelije testom. Tako meso ostaje sočno, a testo dobija prepoznatljive "kvrge" oko komada piletine po kojima je ovo jelo i dobilo ime.

2. Korak: Napravite tijesto

Dok se meso peče, umutite jaja, dodajte mlijeko, so i postepeno umiješajte brašno. Treba da dobijete glatko, ređe testo bez grudvica. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

3. Korak: Pečenje

Izvadite tepsiju iz rerne i prelijte piletinu pripremljenim testom. Vratite u rernu i pecite još 30–40 minuta, dok tijesto ne poraste i dobije zlatnosmeđu boju.

Pred kraj pečenja premažite površinu kiselom pavlakom i vratite u rernu na još 5 minuta. Poslužite toplo uz sezonsku salatu ili kiselo mlijeko. 

