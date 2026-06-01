Ovi uređaj troše više struje nego klima: Evo šta najviše utiče na račun

Mnogi ne znaju da uređaji u standby režimu troše struju čak i kada nisu aktivni. Saznajte koji aparati prave skriveni trošak i kako da smanjite račun za električnu energiju.

Uređaji u standby režimu troše struju i kada nisu u upotrebi.

Više uređaja zajedno prave značajan skriveni trošak.

Isključivanje iz utičnice može smanjiti račun za struju.

Kada se govori o velikim potrošačima električne energije u domaćinstvu, većina ljudi odmah pomisli na klima uređaj, grijalice ili bojler. Međutim, stručnjaci upozoravaju da postoji jedan uređaj koji se često zanemaruje, a može da troši iznenađujuće mnogo struje – i to čak i kada ga ne koristimo aktivno.

U pitanju su aparati koji ostaju stalno uključeni u struju ili u „standby“ režimu, što dugoročno može značajno povećati mjesečne račune.

Uređaj koji troši struju i kada ga ne koristite

Najveći problem nisu samo uređaji koji rade, već oni koji su "na čekanju". Televizori, ruteri, konzole, računari i razni kućni aparati i dalje troše električnu energiju čak i kada su isključeni daljinskim upravljačem.

Ovaj tzv. "standby potrošač" može da pravi razliku od nekoliko stotina dinara mjesečno, a u nekim domaćinstvima i znatno više, posebno kada je više uređaja stalno priključeno.

Zašto je ova potrošnja veća nego što mislite

Iako pojedinačni uređaj ne troši mnogo, problem nastaje kada ih ima više u isto vrijeme. U modernim domaćinstvima često je priključeno:

televizor,

Wi-Fi ruter,

punjači za telefone,

mikrotalasna pećnica,

konzole i laptopovi.

Zajedno, oni stvaraju konstantnu "tihu potrošnju" električne energije, čak i kada djeluje da ništa ne radi.

Kako da smanjite nepotrebnu potrošnju struje

Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih koraka koji mogu odmah da naprave razliku:

Isključujte uređaje iz utičnice kada ih ne koristite duže vrijeme

Koristite produžne kablove sa prekidačem

Ne ostavljajte punjače u struji bez potrebe

Isključujte ruter ili druge uređaje tokom noći ako vam nisu potrebni

Ove male promjene mogu dugoročno smanjiti potrošnju i olakšati mjesečne troškove.

Koliko zapravo možete da uštedite

Iako se pojedinačno čini da je ušteda mala, na nivou godine razlika može biti primjetna. U domaćinstvima gdje se pazi na standby potrošnju, računi za struju mogu biti niži i stabilniji, bez nepotrebnih „curenja“ energije.

Zbog toga se ovaj nevidljivi potrošač često naziva jednim od glavnih razloga zašto računi budu viši nego što očekujemo.

