logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovi uređaj troše više struje nego klima: Evo šta najviše utiče na račun

Ovi uređaj troše više struje nego klima: Evo šta najviše utiče na račun

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Mnogi ne znaju da uređaji u standby režimu troše struju čak i kada nisu aktivni. Saznajte koji aparati prave skriveni trošak i kako da smanjite račun za električnu energiju.

Kako uštediti struju Izvor: Shutterstock

  • Uređaji u standby režimu troše struju i kada nisu u upotrebi.
  • Više uređaja zajedno prave značajan skriveni trošak.
  • Isključivanje iz utičnice može smanjiti račun za struju.

Kada se govori o velikim potrošačima električne energije u domaćinstvu, većina ljudi odmah pomisli na klima uređaj, grijalice ili bojler. Međutim, stručnjaci upozoravaju da postoji jedan uređaj koji se često zanemaruje, a može da troši iznenađujuće mnogo struje – i to čak i kada ga ne koristimo aktivno.

U pitanju su aparati koji ostaju stalno uključeni u struju ili u „standby“ režimu, što dugoročno može značajno povećati mjesečne račune.

Uređaj koji troši struju i kada ga ne koristite

Najveći problem nisu samo uređaji koji rade, već oni koji su "na čekanju". Televizori, ruteri, konzole, računari i razni kućni aparati i dalje troše električnu energiju čak i kada su isključeni daljinskim upravljačem.

Ovaj tzv. "standby potrošač" može da pravi razliku od nekoliko stotina dinara mjesečno, a u nekim domaćinstvima i znatno više, posebno kada je više uređaja stalno priključeno.

Zašto je ova potrošnja veća nego što mislite

Iako pojedinačni uređaj ne troši mnogo, problem nastaje kada ih ima više u isto vrijeme. U modernim domaćinstvima često je priključeno:

  • televizor,
  • Wi-Fi ruter,
  • punjači za telefone,
  • mikrotalasna pećnica,
  • konzole i laptopovi.

Zajedno, oni stvaraju konstantnu "tihu potrošnju" električne energije, čak i kada djeluje da ništa ne radi.

Par gleda televizor u dnevnoj sobi
Izvor: Andrey_Popov/Shutterstock

Kako da smanjite nepotrebnu potrošnju struje

Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih koraka koji mogu odmah da naprave razliku:

  • Isključujte uređaje iz utičnice kada ih ne koristite duže vrijeme
  • Koristite produžne kablove sa prekidačem
  • Ne ostavljajte punjače u struji bez potrebe
  • Isključujte ruter ili druge uređaje tokom noći ako vam nisu potrebni

Ove male promjene mogu dugoročno smanjiti potrošnju i olakšati mjesečne troškove.

Koliko zapravo možete da uštedite

Iako se pojedinačno čini da je ušteda mala, na nivou godine razlika može biti primjetna. U domaćinstvima gdje se pazi na standby potrošnju, računi za struju mogu biti niži i stabilniji, bez nepotrebnih „curenja“ energije.

Zbog toga se ovaj nevidljivi potrošač često naziva jednim od glavnih razloga zašto računi budu viši nego što očekujemo.

(Lepa i srećna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

uređaji struja štednja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA