logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tapete sa voćnim i biljnim motivima: Unesite luksuz u kuhinju bez velikog renoviranja

Tapete sa voćnim i biljnim motivima: Unesite luksuz u kuhinju bez velikog renoviranja

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
0

Kuhinja ne mora da bude dosadna i jednolična. Stručnjaci za enterijer otkrivaju kako tapete sa cvjetnim i voćnim motivima mogu da unesu toplinu, boju i eleganciju u svaki dom.

tapete Izvor: Shutterstock
  • Tapete sa voćnim i biljnim motivima ponovo su u trendu.
  • Dovoljan je jedan akcentni zid da kuhinja izgleda toplije i luksuznije.
  • Stručnjaci kažu da su floralni dezeni jednostavan način za osvježenje prostora.

Kada razmišljamo o renoviranju kuhinje, najčešće nam prvo na pamet padnu novi elementi, pločice ili radna površina. Međutim, dizajneri enterijera sve češće ističu da je za osveženje prostora ponekad dovoljan samo jedan pažljivo odabran detalj.

Upravo zato su tapete sa voćnim, cvjetnim i biljnim motivima posljednjih godina ponovo postale veoma popularne. One mogu da unesu boju, toplinu i karakter čak i u najjednostavnije kuhinje, bez velikih građevinskih radova i visokih troškova.

Akcentni zid koji mijenja utisak o prostoru

Stručnjaci za uređenje doma smatraju da je jedan dekorativni zid često sasvim dovoljan da prostor dobije potpuno novu energiju.

Motivi limuna, maslina, lavande, citrusa ili nježnog cvijeća posebno su popularni u kuhinjama jer asociraju na prirodu, svežinu i opuštenu atmosferu. U kombinaciji sa neutralnim bojama namještaja, ovakvi dezeni mogu da razbiju monotoniju i prostoru daju vedriji izgled.

Zašto su floralni motivi ponovo u modi?

Dizajneri enterijera ističu da cvjetni motivi spadaju među retke trendove koji nikada u potpunosti ne nestaju.

Njihova prednost je što mogu da se uklope u različite stilove uređenja. U zavisnosti od izbora boja i veličine dezena, moguće je postići romantičan vintidžizgled, mediteransku atmosferu ili elegantan i sofisticiran enterijer.

Posebno su zanimljive tapete sa botaničkim motivima koje prostoru daju osjećaj povezanosti sa prirodom, što je jedan od vodećih trendova u uređenju doma posljednjih godina.

Idealno rješenje za kuhinju

Za razliku od dnevne sobe ili spavaće sobe, kuhinja često ne ostavlja mnogo prostora za dekorativne detalje. Radne površine moraju ostati funkcionalne, a police i ormarići uglavnom zauzimaju najveći dio prostora.

Zbog toga su tapete odlično rješenje jer omogućavaju da se boja i šara unesu bez dodatnog zauzimanja mjesta. Jedan zid sa zanimljivim dezenom može da postane centralna tačka prostorije i učini da kuhinja izgleda uređenije i skladnije.

Za boju organizaciju kuhinje, dizajneri savjetuju vertikalne police, pogledajte kako izgledaju:

Mali trošak, veliki efekat

Ako želite da osvježite dom, a ne planirate veliko renoviranje, dekorativne tapete mogu biti jedan od najjednostavnijih i najisplativijih načina da postignete vidljivu promjenu.

Bilo da birate nježne cvjetne motive, voćne dezene ili elegantne botaničke šare, ovakav detalj može da unese novu energiju u prostor i 

Možda će vas zanimati

Tagovi

dom uređenje doma tapete

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA