40 kvadrata čistog luksuza: Kako je dizajnerka pretvorila mali stan u funkcionalan dom sa skrivenim rješenjima

Zavirite u mali ženski stan od 40 kvadrata u kojem je stalo baš sve, oduševiće vas ideje i rješenja!

Dizajnerka Luiza pokazala je kako pametno i funkcionalno urediti stan od 40 m², koji je dokaz da se mali prostor može pretvoriti u potpuno vizuelno prostran dom. Svaki detalj prilagođen je komforu i estetici.

Savršeno iskorišten svaki centimetar

Stan ima visinu plafona od 285 cm i organizovan je tako da u njega stane sve što je potrebno za moderan život: velika garderoba, prostrani kuhinjski ostrvo, radni kutak, zona za šminkanje, kao i veliki broj mjesta za odlaganje.

"U 40 kvadrata uspjeli smo da smjestimo sve želje klijentkinje, veliki ormar, ostrvo, trosjed, radni prostor, i kupatilo“, ističe Luiza.

Već na ulazu nalazi se funkcionalna zona sa mjestom za odlaganje sitnica, parfema i dekoracije, kao i pametno riješen "skriveni" tabure koji se po potrebi izvlači i ne smeta prolazu.

Ogledala, svjetlo i "nevidljiva" vrata

Jedan od ključnih trikova u ovom stanu su ogledala u punoj visini koja vizuelno šire prostor, ali i doprinose funkcionalnosti, posebno u zoni garderobera.

Kupatilo je gotovo neprimjetno integrisano u hodnik zahvaljujući "nevidljivim vratima“. Iako minimalnih dimenzija (160 x 170 cm), djeluje znatno veće zbog upotrebe ogledala i pažljivo planiranog osvjetljenja.

Poseban akcenat stavljen je na osvjetljenje, kombinacija difuznog i akcentnog svjetla omogućava i opuštenu atmosferu i precizno osvetljenje za šminkanje i svakodnevne rutine.

Kupatilo kao spa zona u malom prostoru

Kupatilo je izvedeno bez kade, sa prostranim tušem i prirodnim materijalima poput kamena i furnira. Umesto klasičnog radijatora, ugrađen je sistem podnog grejanja i "toplog zida" za sušenje peškira.

Dodatni trik je skriveni pristup instalacijama koji je diskretno integrisan u elemente od keramike, bez narušavanja estetike prostora.

Kuhinja i dnevna zona u jednom potezu

Glavni dio stana čini otvoreni prostor kuhinje i dnevne sobe. Centralni element je kuhinjsko ostrvo koje služi i za kuvanje i za ručanje.

Kuhinja je projektovana sa maksimalno skrivenim uređajima, mašina za veš i sušenje, mikrotalasna i ostava uklopljene su u visoke ormare kako bi prostor ostao vizuelno čist.

Posebna pažnja posvećena je skladištenju, pa su svi elementi organizovani tako da sve ima svoje mjesto, bez stvaranja "vizuelnog šuma“.

Trosjed koji se pretvara u dodatni ležaj

Jedno od najzanimljivijih rješenja u stanu je trosjed dužine tri metra, izrađen po mjeri. Napravljen je kao platforma sa debelim jastucima i može služiti i kao dodatni ležaj za goste.

Spavaća zona i radni kutak u jednoj cjelini

Spavaća soba je odvojena, ali vizuelno povezana sa ostatkom stana. Iza pregradnog zida nalaze se dodatne police i prostor za televizor, dok se sa druge strane nalazi radna i makeup zona smještena ispod prozora. Jedan od praktičnih trikova je i sistem za sušenje veša uz pomoć podnog grijanja i skrivenih izvlačnih elemenata, što eliminiše potrebu za klasičnim sušilicama.

Garderober od 5 m² u stanu od 40 m²

Posebna pažnja posvećena je garderoberu koji zauzima čak 5 m². U njemu se nalaze duboki plakari, fioke za sitnice i prostor za sezonske stvari, čime je omogućeno da ostatak stana ostane uredan i rasterećen.

Ovaj projekat je dokaz da uz dobar plan i pametna rješenja i 40 m² mogu postati pravi luksuzni dom.