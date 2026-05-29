Kako da uklonite žute fleke sa prozorske daske: Nastaju od saksija, kiše i masnoća, a ovaj trik ih odmah skida

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
Pranje prozora podrazumijeva i čišćenje prozorske daske, a evo kako da uklonite žute mrlje.

Kako da uklonite žute fleke sa prozorske daske Izvor: Youtube/Printscreen/Аннушка LIFE

Pranje prozora djeluje kao jednostavan zadatak, ali se većina domaćica često suočava sa određenim poteškoćama. Pored dosadnih mrlja na staklu, problem predstavljaju i fleke na plastičnoj prozorskoj dasci. Na nju se često stavljaju saksije, vaze i drugi predmeti, pa vremenom nastaje žutilo koje je teško potpuno ukloniti. Ipak, iskusne domaćice znaju jednostavne i efikasne načine da riješe ovaj problem.

Za to koriste sredstva koja se gotovo uvek nalaze u svakom domaćinstvu. Uz ove trikove, lako i brzo možete ukloniti i najtvrdokornije mrlje sa plastične prozorske daske, koje joj daju zapušten i neuredan izgled.

Tečnost za pranje sudova za uklanjanje mrlja sa prozorske daske

Tečnost za pranje posuđa odlična je za uklanjanje masnoće, žutih mrlja, tragova predmeta i druge prljavštine. Nanesite je obilno na prozorsku dasku i rasporedite po celoj površini vlažnim sunđerom. Trebalo bi da se stvori gusta pjena. Ostavite da djeluje oko 10 minuta.

Zatim uzmite četku i detaljno očistite prozorsku dasku, posebno na mjestima gde je prljavština izraženija. Nakon toga sunđerom uklonite pjenu, a ostatke sredstva prebrišite vlažnom krpom. Po potrebi, postupak ponovite 2–3 puta.

Drugi trikovi za uklanjanje mrlja sa prozorskih dasaka

Vodonik-peroksid je veoma efikasan za uklanjanje tvrdokornih mrlja sa prozorskih dasaka, posebno masnih naslaga. Pogodan je naročito za čišćenje kuhinjskih prozora. Nanesite peroksid na sunđer i temeljno prebrišite površinu. Ostavite da djeluje 10 minuta, zatim obrišite čistom, vlažnom krpom. Nakon upotrebe peroksida, obavezno provetrite prostoriju. I obavezno koristite rukavice prilikom čišćenja.

Soda bikarbona je odlična za posvjetljivanje stare prozorske daske i uklanjanje žutih mrlja, ostataka ljepka, trake i građevinskih nečistoća. Postoje dva načina za njenu upotrebu.

Metod 1: Ravnomjerno pospite sodu bikarbonu po prozorskoj dasci i prebrišite sunđerom natopljenim sirćetom. Ostavite da pjena djeluje oko 30 minuta, pa uklonite ostatke čistom krpom.

Metod 2: Pomešajte jednake dijelove sode bikarbone i praška za veš. Nanesite smjesu na vlažnu prozorsku dasku i ostavite da djeluje oko dva sata. Nakon toga, površinu detaljno očistite četkom. 

