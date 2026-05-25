Preskočite krečenje: Ovim trikom skidaju se i najtvrdokornije fleke sa zidova

Fleke na zidovima ne moraju da znače novo krečenje. Uz nekoliko jednostavnih trikova i sastojaka iz domaćinstva, čak i tvrdokorni tragovi mogu se ukloniti brzo i bez oštećenja boje.

Većina fleka na zidovima može se ukloniti bez krečenja.

Soda bikarbona, deterdžent i hidrogen pomažu u čišćenju različitih tragova.

Nepravilno ribanje i jaka hemija mogu oštetiti boju na zidu.

Fleke na zidovima pojavljuju se brže nego što većina ljudi očekuje. Otisci prstiju oko prekidača, masnoća iz kuhinje, tragovi cipela kod ulaza ili dječiji crteži flomasterom često ostaju vidljivi čak i nakon površnog brisanja krpom.

Vremenom, zidovi posebno u mat i poludisperzivnim nijansama mogu početi da djeluju sivo i prljavo, čak i kada je prostor uredan.

Mnogi tada odmah posežu za krečenjem, uvjereni da drugog rješenja nema, ali stručnjaci za čišćenje tvrde da se većina fleka može ukloniti jednostavnije, i to uz pomoć sredstava koja već imamo u kući.

Fleke na zidovima ne znače odmah i krečenje

U velikom broju slučajeva, zid ne mora ponovo da se boji. Ključ je u pravilnom izboru sredstva i načinu čišćenja.

Stručnjaci ističu da su blage metode često dovoljne za uklanjanje:

otisaka prstiju,

masnih tragova,

i manjih fleka od svakodnevnog korišćenja prostora.

Pasta od sode bikarbone kao najjednostavnije rješenje

Jedna od najčešće preporučenih metoda je pasta od sode bikarbone i vode.



Dovoljno je pomiješati nekoliko kašika sode sa malo vode dok se ne dobije gusta smjesa, a zatim je nanijeti mekom krpom ili sunđerom na fleku i lagano prebrisati kružnim pokretima. Važno je izbjegavati jako trljanje, jer može oštetiti boju i ostaviti vidljive tragove.

Ova metoda se posebno dobro pokazala na svjetlijim zidovima i svježijim flekama.

Kada pomaže deterdžent, a kada hidrogen

Za masne tragove, posebno u kuhinji, često je dovoljna mlaka voda sa nekoliko kapi deterdženta za sudove. Kod tvrdokornijih fleka, može pomoći i nekoliko kapi hidrogena nanijetih na meku krpu, uz pažljivo tapkanje bez jakog pritiska.

Stručnjaci naglašavaju da zid nikada ne treba natapati vodom, jer višak vlage može ostaviti dodatne tragove ili oštetiti boju.

Greške koje mogu napraviti veću štetu

Jedna od najčešćih grešaka je korišćenje grubih sunđera i agresivnih hemikalija.

Abrazivna sredstva i izbjeljivači mogu trajno oštetiti završni sloj zida i napraviti fleke koje se ne mogu ukloniti. Poseban oprez potreban je i kod melaminskih sunđera koji, iako efikasni, mogu skinuti pigment ako se koriste previše agresivno.

Važan korak koji većina preskače

Prije čišćenja zidova preporučuje se uklanjanje prašine suvom krpom ili usisavanje mekom četkom. Ako se prašina odmah pomiješa sa vodom, može nastati sivkasti sloj koji dodatno narušava izgled zida. Takođe, svako sredstvo treba prvo testirati na neupadljivom dijelu zida, kako bi se izbjegla promjena nijanse ili sjaja.

Kako zidovi duže ostaju čisti

Najveći "sakupljači" fleka su mjesta oko prekidača, kvaka i ulaza. Redovno lokalno brisanje tih površina može značajno produžiti čistoću zidova i spriječiti da se fleke uopšte ukorijene, piše Jutarnji.

U domovima sa djecom i kućnim ljubimcima preporučuje se češće održavanje kako bi se izbjeglo dugotrajno nakupljanje tragova.

