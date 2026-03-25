Krečenje stanova poskupjelo za 20 odsto u odnosu na prošlu godinu

S dolaskom proljeća, mnogi građani u BiH planiraju uređenje svojih domova, ali oni koji angažuju profesionalne molere ove sezone moraju da računaju na znatno veće troškove.

Cijene krečenja porasle su za oko 20 odsto u odnosu na prošlu godinu, a kvadrat zida sada košta između pet i šest KM, bez materijala, dok je ranije cijena bila oko četiri KM.

Krečenje stana površine od 48 kvadrata tako može koštati između 400 i 450 KM. Razlog poskupljenja, kako navode majstori, je kombinacija rasta cijena materijala i goriva, kao i nedostatka kvalifikovane radne snage, piše Glas Srpske.,

Moler iz Banjaluke, koji je želio da ostane anoniman, pojašnjava:

„Ne bavim se time stalno, ali posla ima kontinuirano. Cijenu držim od oko tri marke po kvadratu, što je među povoljnijim. U odnosu na prošlu godinu, cijene su porasle otprilike pola marke po kvadratu, ali ništa drastično.“

Slično ističe i Nemanja Nikolić iz bijeljinske firme „Majstori za sve“:

„Kako rastu cijene materijala i goriva, tako i mi korigujemo cijene usluga. Ranije je bilo od četiri do četiri i po marke po kvadratu, a sada je od pet do šest, bez materijala. Konačna cijena zavisi od vrste krečenja i izbora materijala.“

U Čistilnom servisu „Ćoralić“ iz Cazina navode da potražnja još uvijek nije dostigla vrhunac sezone, koji očekuju u aprilu. Cijene krečenja po kvadratu kod njih kreću se od 1,5 KM bez materijala, dok kompletnije usluge sa materijalom i čišćenjem mogu iznositi oko četiri KM po kvadratu. Većina klijenata i dalje se odlučuje za jednostavno, bijelo krečenje, dok dekorativne tehnike biraju rjeđe.

Predsjednica Udruženja za zaštitu potrošača „ToPeeR“ iz Doboja Snežana Šešelija ističe da poskupljenja ne pogađaju samo molerske usluge, već cijeli sektor usluga.

„Cijene radova danas su bliže šest KM po kvadratu nego ranijoj cijeni od oko marku i po, posebno kada je riječ o registrovanim firmama. Poskupljenje je prije svega odraz nedostatka kvalifikovanih majstora na tržištu“, pojašnjava Šešelija.

Mnogi građani, iako bi mogli angažovati jeftinijeg molera, biraju provjerene i poznate majstore kako bi izbjegli dodatne troškove čišćenja i popravki nakon krečenja.

„Ovog proljeća nećemo krečiti kuću jer su cijene otišle u nebesa. Prošle godine sam pokušala uštedjeti sa jeftinijim majstorom, ali sam na kraju izgubila dane zbog dodatnog čišćenja“, kaže Banjalučanka Jelena Ković.

Ukupno, rast cijena materijala u posljednjih godinu do godinu i po iznosi između dva i sedam odsto, dok su cijene radova porasle znatno više, čineći sezonske molerske usluge ove godine značajnije skupljim.