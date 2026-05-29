logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp iz Situacione sobe donosi ključnu odluku o Ormuzu: Sudbina Irana zavisi od ovih uslova

Tramp iz Situacione sobe donosi ključnu odluku o Ormuzu: Sudbina Irana zavisi od ovih uslova

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Donald Trump iznio je uslove za mogući sporazum sa Iranom, uključujući zabranu nuklearnog oružja i otvaranje Ormuskog moreuza za slobodan saobraćaj bez taksi, navodeći i da će konačnu odluku donijeti u Situacionoj sobi Bijele kuće.

tramp objavio uslove pregovora sa iranom Izvor: Below the Sky/Erman Gunes/DT phots1/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je na sajtu Truth Social niz uslova koje, kako kaže, Iran mora da prihvati u mogućem sporazumu sa SAD. Rekao je da Teheran mora da pristane da nikada neće imati nuklearno oružje i da Ormuski moreuz mora biti odmah otvoren za nesmetan saobraćaj u oba smera, bez ikakvih putarina.

"Iran mora da se složi da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Ormuski moreuz mora biti odmah otvoren, bez naplate, za nesmetanu plovidbu u oba smjera", napisao je Tramp.

Uklanjanje morskih mina

Tramp je izjavio da sve morske mine, ako ih ima, moraju biti uklonjene. Dodao je da su američke snage već uklonile, odnosno detonirale, brojne mine uz pomoć, kako je napisao, "velikih podvodnih minolovaca".

"Iran će odmah završiti uklanjanje i/ili detonaciju svih preostalih mina, kojih će biti malo", objavio je američki predsjednik.

Prema Trampovom saopštenju, američka pomorska blokada će sada biti ukinuta, a brodovi zarobljeni u moreuzu mogu početi da odlaze.

"Pozdravite svoje žene, muževe, roditelje i porodice od mene, vašeg omiljenog predsjednika", napisao je Tramp.

"Obogaćeni materijal će biti uništen"

Tramp je posebno govorio o iranskom obogaćenom materijalu, koji je nazvao "nuklearna prašina". Tvrdi se da se nalazi duboko pod zemljom, ispod skoro srušenih planina, nakon napada američkog bombardera B-2 prije 11 mjeseci. Ovaj materijal, prema Trampu, iskopaće Sjedinjene Države, u tijesnoj koordinaciji sa Iranom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju.

"Obogaćeni materijal, ponekad nazvan 'nuklearna prašina', biće iskopavan od strane Sjedinjenih Država, koje su jedina zemlja pored Kine sa mehaničkim kapacitetom za to, u tijesnoj koordinaciji i saradnji sa Islamskom Republikom Iran, plus Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, i uništen", napisao je, prenosi Index.

Tramp je dodao da se novac za sada neće razmjenjivati i da su dogovorene i druge, kako ih je opisao, "daleko manje važne" stavke. Na kraju saopštenja, rekao je da ide u Situacionu sobu, kriznu sobu Bijele kuće, kako bi donio konačnu odluku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Iran pregovori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ