Tramp iz Situacione sobe donosi ključnu odluku o Ormuzu: Sudbina Irana zavisi od ovih uslova

Donald Trump iznio je uslove za mogući sporazum sa Iranom, uključujući zabranu nuklearnog oružja i otvaranje Ormuskog moreuza za slobodan saobraćaj bez taksi, navodeći i da će konačnu odluku donijeti u Situacionoj sobi Bijele kuće.

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je na sajtu Truth Social niz uslova koje, kako kaže, Iran mora da prihvati u mogućem sporazumu sa SAD. Rekao je da Teheran mora da pristane da nikada neće imati nuklearno oružje i da Ormuski moreuz mora biti odmah otvoren za nesmetan saobraćaj u oba smera, bez ikakvih putarina.

"Iran mora da se složi da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Ormuski moreuz mora biti odmah otvoren, bez naplate, za nesmetanu plovidbu u oba smjera", napisao je Tramp.

Uklanjanje morskih mina

Tramp je izjavio da sve morske mine, ako ih ima, moraju biti uklonjene. Dodao je da su američke snage već uklonile, odnosno detonirale, brojne mine uz pomoć, kako je napisao, "velikih podvodnih minolovaca".

"Iran će odmah završiti uklanjanje i/ili detonaciju svih preostalih mina, kojih će biti malo", objavio je američki predsjednik.

Iran must agree that they will never have a Nuclear Weapon or Bomb. The Hormuz Strait must be immediately open, no tolls, for unrestricted shipping traffic, in both directions. All water mines (bombs), if any, will be terminated (we have removed, through detonation,…pic.twitter.com/gvssmW4kqR — Open Source Intel (@Osint613)May 29, 2026

Prema Trampovom saopštenju, američka pomorska blokada će sada biti ukinuta, a brodovi zarobljeni u moreuzu mogu početi da odlaze.

"Pozdravite svoje žene, muževe, roditelje i porodice od mene, vašeg omiljenog predsjednika", napisao je Tramp.

"Obogaćeni materijal će biti uništen"

Tramp je posebno govorio o iranskom obogaćenom materijalu, koji je nazvao "nuklearna prašina". Tvrdi se da se nalazi duboko pod zemljom, ispod skoro srušenih planina, nakon napada američkog bombardera B-2 prije 11 mjeseci. Ovaj materijal, prema Trampu, iskopaće Sjedinjene Države, u tijesnoj koordinaciji sa Iranom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju.

"Obogaćeni materijal, ponekad nazvan 'nuklearna prašina', biće iskopavan od strane Sjedinjenih Država, koje su jedina zemlja pored Kine sa mehaničkim kapacitetom za to, u tijesnoj koordinaciji i saradnji sa Islamskom Republikom Iran, plus Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, i uništen", napisao je, prenosi Index.

Tramp je dodao da se novac za sada neće razmjenjivati i da su dogovorene i druge, kako ih je opisao, "daleko manje važne" stavke. Na kraju saopštenja, rekao je da ide u Situacionu sobu, kriznu sobu Bijele kuće, kako bi donio konačnu odluku.