logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp zaprijetio Iranu: "Ili dogovor ili ćemo završiti posao"

Tramp zaprijetio Iranu: "Ili dogovor ili ćemo završiti posao"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da Vašington nije zadovoljan trenutnim tokom pregovora sa Iran i upozorio da bi Sjedinjene Američke Države mogle pribjeći vojnom rješenju ukoliko ne bude postignut dogovor.

SAD pojačavaju pritisak na Iran, Tramp upozorio na moguće vojno rješenje Izvor: Shutterstock/lev radin/Hamara/Below the Sky

"Iran ima velike namjere. Oni veoma žele da naprave dogovor, ali do sada ga nemaju. Nismo zadovoljni time, ali bićemo. Ili će biti tako ili ćemo morati da završimo posao", rekao je Tramp tokom sastanka svog kabineta.

Na istom sastanku govorio je i američki državni sekretar Marko Rubio, koji je naveo da je u pregovorima sa Iranom ostvaren određeni napredak.

"Mislim da je bilo određenog napretka i određenog interesovanja, a vidjećemo u narednih nekoliko sati i dana da li je moguće postići iskorak", rekao je Rubio.

Vašington i Teheran posljednjih mjeseci vode intenzivne razgovore o mogućem sporazumu, dok međunarodna zajednica pažljivo prati razvoj odnosa između dvije zemlje i moguće posljedice po stabilnost Bliskog istoka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Iran pregovori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ