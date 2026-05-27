Tramp zaprijetio Iranu: "Ili dogovor ili ćemo završiti posao"

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da Vašington nije zadovoljan trenutnim tokom pregovora sa Iran i upozorio da bi Sjedinjene Američke Države mogle pribjeći vojnom rješenju ukoliko ne bude postignut dogovor.

Izvor: Shutterstock/lev radin/Hamara/Below the Sky

"Iran ima velike namjere. Oni veoma žele da naprave dogovor, ali do sada ga nemaju. Nismo zadovoljni time, ali bićemo. Ili će biti tako ili ćemo morati da završimo posao", rekao je Tramp tokom sastanka svog kabineta.

Na istom sastanku govorio je i američki državni sekretar Marko Rubio, koji je naveo da je u pregovorima sa Iranom ostvaren određeni napredak.

"Mislim da je bilo određenog napretka i određenog interesovanja, a vidjećemo u narednih nekoliko sati i dana da li je moguće postići iskorak", rekao je Rubio.

Vašington i Teheran posljednjih mjeseci vode intenzivne razgovore o mogućem sporazumu, dok međunarodna zajednica pažljivo prati razvoj odnosa između dvije zemlje i moguće posljedice po stabilnost Bliskog istoka.