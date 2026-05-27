Uništena kontrolna kućica: Zbog saobraćajke zatvoren granični prelaz Aržano

Splitska policija saopštila je jutros da je zbog saobraćajen nesreće zatvoren granični prelaz Aržano.

Kontrolna kućica na prelazu potpuno je uništena, ali povrijeđenih u saobraćajnoj nesreći nije bilo, prenosi tomislavcity.

"Saobraćaj je obustavljen kod graničnog prelaza Aržano zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila na području Bosne i Hercegovine, s druge strane graničnog prelaza, u srijedu u jutarnjim satima", saopštila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Saobraćaj se preusmjerava na MGP Kamensko.

