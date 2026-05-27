Sjećanje na Duška Jovanovića: Dvije decenije i dvije godine od zločina u Podgorici

Autor Dušan Volaš
Glavni i odgovorni urednik "Dana" Duško Jovanović ubijen je na današnji dan prije 22 godine u Podgorici, a njegovo ubistvo još nije rasvijetljeno.

Petnaestak minuta prije ponoći 27. maja 2004. godine ispred redakcije "Dana" Jovanović je izrešetan rafalnim hicima i nakon operativnog zahvata preminuo u Kliničko-bolničkom centru.

Duško Jovanović rođen je 10. februara 1964. godine u Podgorici, osnovnu školu završio je u Piperima, u mjestu Drezga, a Gimnaziju u Podgorici, gdje je i diplomirao pravne nauke, navedeno je u zvaničnoj biografiji Jovanovića objavljenoj na sajtu Fondacije koja nosi njegovo ime.

Devedesetih godina zaposlio se u državnoj upravi, kao finansijski policajac pri Ministarstvu finansija Crne Gore, a zatim je radio kao načelnik Finansijske policije u Nikšiću i Podgorici.

Već 1996. godine imenovan je za direktora republičke Uprave javnih prihoda, a sa te funkcije smijenjen je 1997. godine, nakon rascjepa u jedinstvenom DPS-u. Naredne godine, na izborima je kao član Socijalističke narodne partije izabran za poslanika u Skupštini Crne Gore.

Svojim nastupima u parlamentu prepoznat je kao jedan od najžešćih kritičara režima jer se tada, kao i do posljednjeg dana svog života, bez dlake na jeziku zalagao za istinu i pravdu na svakom koraku.

Nedugo nakon podjele u SNP-u Jovanović se povukao iz politike i posvetio uređivanju dnevnog lista "Dan". Objavljujući tekstove o mnogobrojnim aferama koje su potresale Crnu Goru za veoma kratko vrijeme uspio je da od "Dana" napravi najtiražniju novinu.

Iza Jovanovića su ostali supruga Slavica i sin Vojin, koji se rodio 26 dana nakon njegove smrti.

