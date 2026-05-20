BH Novinari osudili ponašanje Zorana Adžića: Pokušaj udaljavanja novinarke je napad na slobodu medija

BH Novinari osudili su ponašanje gradonačelnika Gradiške Zorana Adžića zbog pokušaja udaljavanja novinarke Micro mreže tokom izjave medijima.

Upravni odbor BH Novinara i Linija za pomoć novinarima najoštrije su osudili ponašanje gradonačelnika Gradiške Zorana Adžića, navodeći da je pokušao narediti policijskim službenicima da udalje novinarku portala Micromreža Bojanu Trgić sa mjesta na kojem je davao izjavu medijima povodom urušavanja dijela mosta na Graničnom prelazu Gradiška.

Prema navodima iz saopštenja, incident se dogodio u srijedu, 19. maja, tokom obraćanja novinarima, kada je gradonačelnik Adžić od policijskih službenika Policijske uprave Gradiška, koji su obezbjeđivali prostor oko oštećenog mosta, zatražio da udalje novinarku sa mjesta događaja. Pritom je zaprijetio da će u suprotnom prekinuti davanje izjave.

Policijski službenici nisu postupili po tom zahtjevu, ali je novinarka, kako se navodi, ipak napustila događaj kako bi izbjegla dodatno pogoršanje situacije i omogućila ostalim prisutnim medijima nesmetan rad. Zbog toga nije obavila svoj novinarski zadatak.

Opasan presedan i poruka svim medijima

Iz BH Novinara upozoravaju da pokušaj udaljavanja novinarke sa javnog mjesta uz asistenciju policije predstavlja ozbiljan napad na slobodu medija i opasan presedan.

U saopštenju ističu da takvo ponašanje šalje poruku da lokalni funkcioneri mogu određivati koji mediji smiju, a koji ne smiju izvještavati o njihovom radu.

Dodaju da se ne radi samo o pritisku na jednu novinarku i jednu redakciju, već o demonstraciji političke moći usmjerenoj ka zastrašivanju svih medija čiji novinari postavljaju neugodna pitanja ili kritički izvještavaju o radu lokalne vlasti.

Kritika pokušaja zloupotrebe policije

Posebno problematičnim ocijenjeno je i nastojanje gradonačelnika da policijske službenike podredi ispunjavanju njegovog zahtjeva i tako ih, kako navode, predstavi kao servis političarima, a ne svim građanima.

Iz Upravnog odbora BH Novinara poručuju da javni funkcioneri nisu vlasnici javnog prostora i da nemaju pravo određivati podobne i nepodobne medije, a posebno ne mogu zloupotrebljavati policiju i okretati je protiv novinara.

Dugotrajnije tenzije prema lokalnim medijima

BH Novinari navode i da odnos gradskih vlasti u Gradišci prema pojedinim lokalnim medijima već duže vrijeme karakterišu tenzije, politički pritisci i pokušaji marginalizacije kritičkog izvještavanja.

U tom kontekstu podsjećaju gradonačelnika Zorana Adžića i njegove saradnike da obavljanje javne funkcije podrazumijeva odgovornost prema građanima, kao i spremnost na javnu kontrolu i propitivanje rada zvaničnika, uključujući i kritička pitanja novinara.

Zahtjev za hitnu reakciju institucija

U saopštenju se od Policijske uprave Gradiška i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske traži da hitno utvrde sve okolnosti incidenta i postupanja gradonačelnika prema novinarki Micro mreže.

Istovremeno, BH Novinari su pozvali gradonačelnika Adžića da prestane sa pritiscima na medije i omogući svim novinarima jednak i nesmetan pristup događajima od javnog interesa.

Najavljeno je i da će BH Novinari nastaviti pratiti ovaj slučaj te pružiti profesionalnu i pravnu podršku novinarima portala Micro mreža.