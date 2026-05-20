Moskva i Peking ulaze u novu fazu razvoja: Putin i Si usvojili deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su njegovi razgovori sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom bili prijateljski i sadržajni.

Izvor: Maxim Stulov / AFP / Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik Kine Si Đinping usvojili su zajedničku deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta, javio je dopisnik RIA "Novosti".

Ceremonija potpisivanja bilateralnih dokumenata održana je nakon razgovora Putina i Sija u Pekingu.

Nakon sastanka, lideri su usvojili zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju rusko-kineskih odnosa.

Pored toga, Putin i Si potpisali su još jedan konceptualni dokument – zajedničku deklaraciju o formiranju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa.

Delegacije Rusije i Kine potpisale su tokom posjete 20 zajedničkih dokumenata u prisustvu predsjednika dvije zemlje.

"Upravo smo održali suštinske razgovore o važnim pitanjima o bilateralnoj saradnji u uskom formatu, na tradicionalno prijateljski i povjerljiv način. Sada ćemo o njima razgovarati u širem formatu", rekao je Putin tokom proširenih rusko-kineskih razgovora u Pekingu.

On je dodao da je sveobuhvatno partnerstvo Rusije i Kine model međudržavnih odnosa u novoj eri.

"Odnosi Rusije i Kine su više puta testirani u smislu snage i stabilnosti", rekao je Putin i dodao da će zemlje razvijati saradnju kako u bilateralnom formatu, tako i na međunarodnim platformama.

Si je izjavio da Kina i Rusija moraju dodatno da ojačaju temelje međusobnog povjerenja, obogate saradnju i prošire prijateljstvo.

"Stalno promovisanje dugoročnog, zdravog, stabilnog i kvalitetnog razvoja kinesko-ruskih odnosa je strateški izbor koji smo predsjednik Putin i ja zajednički donijeli na osnovu fundamentalnih interesa dvije zemlje i opšteg trenda globalnog razvoja", rekao je kineski predsjednik.

On je podvukao da je političko povjerenje između Rusije i Kine ojačalo posljednjih godina i da saradnja u oblasti trgovine, investicija i energetike nastavlja da se razvija.

Si je izjavio da Rusija i Kina moraju u potpunosti da provedu sporazume postignute u okviru produženja Ugovora o dobrosusjedskim odnosima.

"Kinesko-ruski odnosi ušli su u novu fazu efikasnijeg i ubrzanog razvoja", zaključio je kineski lider.

(Srna)