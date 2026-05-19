Tužilaštvo pokrenulo istragu: Aleksić ispitan, otkriveni novi detalji iz prošlosti ubice mladog dostavljača

Županijsko tužilaštvo u Šibeniku pokrenulo je istragu protiv Kristijana Aleksića zbog teškog ubistva Luku Milovca, koji je ubijen jednim hicem.

Županijsko državno tužilaštvo u Šibeniku, nakon ispitivanja uhapšenog Kristijana Aleksića, donijelo je rešenje o sprovođenju istrage protiv njega zbog krivičnih djela teškog ubistva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavke oružja i eksplozivnih materija.

- Postoji osnovana sumnja da je 16. maja 2026. godine, oko 23:00 časa, u Drnišu, okrivljeni, pedesetogodišnji muškarac, sa unapred smišljenom namerom da ubije dostavljača hrane iz ugostiteljskog objekta iz kojeg je već naručio hranu, po dolasku devetnaestogodišnjeg hrvatskog državljanina (rođenog 2007. godine) koji mu je dostavio hranu, bez ikakvog razloga, odmah ispalio hitac u oštećenog iz vatrenog oružja koje je sam napravio, uslijed čega je oštećeni zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mjesta - saopštilo je Županijsko državno tužilaštvo u Šibeniku.

Predložen pritvor

Izvijestili su da je nakon ispitivanja Aleksića, Županijsko tužilaštvo Šibenika predložilo istražnom sudiji da se okrivljenom odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, postojanja posebnih okolnosti koje bi mu omogućile da ponovi krivično djelo ukoliko bude pušten na slobodu, i zato što je pritvor neophodan za nesmetano vođenje postupka za krivično djelo za koje je predviđena kazna dugotrajnog zatvora i u kojem su okolnosti izvršenja krivičnog djela posebno teške.

Maja Dogan, vršilac dužnosti županijskog državnog tužioca, dala je izjavu medijima nakon završenog ispitivanja pred županijskim državnim tužiocem.

- Okrivljeni se aktivno branio. Iznio je svoju odbranu, odgovarao na postavljena pitanja. Donijeta je odluka o sprovođenju istrage za krivična djela teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja, proizvodnja i nabavka eksplozivnih materija. Nakon donošenja odluke o sprovođenju istrage, podnijeli smo predlog istražnom sudiji za utvrđivanje istražnog zakona zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i teških okolnosti ovog krivičnog djela. Čekamo zakazivanje ročišta - zaključila je ona.

U Drnišu je u utorak održana komemoracija za Luku Milovca, čija je smrt potresla cijeli kraj. Od mladog dostavljača oprostili su se članovi porodice, prijatelji, profesori i brojni građani koji su došli da izraze posljednju počast i podršku njegovim najbližima.

Novi detalji iz prošlosti

Takođe, na površinu izlaze brojni detalji iz kriminalne prošlosti osumnjičenog Kristijana Aleksića. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Ivan Crnčec izjavio je u emisiji Hrvatskog radija „U mreži Prvog“ da je Aleksić imao čak 31 disciplinski prekršaj dok je služio zatvorsku kaznu zbog ubistva Marijane Sučević, koje je počinio u mladosti, i da mu je u dva navrata određeno obavezno psihijatrijsko liječenje.

Očigledno je da se Aleksić nije mogao prilagoditi životu u zatvoru niti uslovima tamo, pa je bilo teško očekivati da će se promijeniti na bolje kada bude pušten na slobodu, gdje je nastavio da živi bez institucionalnog nadzora. Štaviše, nastavio je da čini krivična djela i konačno je osuđen za porodično nasilje nad rođacima sa kojima je dijelio kuću u Drnišu.