Nakon zločina u Drnišu: Plenković traži hitnu analizu rada institucija, moguće i izmjene krivičnog zakona

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je povodom tragedije u Drnišu u kojoj je ubijen devetnaestogodišnjak da je javnost sa pravom ogorčena i da se postavljaju legitimna pitanja o funkcionisanju sistema, te najavio analizu postupaka izvršne vlasti.

On je naglasio da su sve dosadašnje izmjene krivičnog zakona išle u pravcu strožih kazni, ali da ni one nisu dovoljan potez ako pravosuđe sporo postupa, te da će, ako bude neophodno, biti izmijenjen i Krivični zakon.

Plenković je rekao da se od pravosuđa očekuje da napravi iskorak koji će ovakve situacije svesti na što manju mogućnost, s obzirom na to da na raspolaganju ima alate koji mu to omogućavaju.

On je napomenuo da postoje situacije kada se ubistvo ne može predvidjeti, kada počinilac nije u sistemu, kada prethodno ne prijeti, ali da ovo nije bila takva situacija i da je ubica Kristijan Aleksić (50) već ranije počinio nekoliko krivičnih djela, uključujući i ubistvo ženske osobe.

"Ovaj slučaj otvara i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne. To je mjera koja već postoji u Krivičnom zakonu. Vrijeme provjere sada iznosi najviše tri godine, a smatramo da je neophodno razmotriti mogućnosti produženja trajanja", rekao je novinarima Plenković.

Kristijan Aleksić (50), osumnjičeni za ubistvo devetnaestogodišnjeg dostavljača pice u Drnišu, uhapšen je jutros, nakon cjelonoćne policijske potrage u kojoj su učestvovale specijalne jedinice, dronovi, helikopter i psi tragači.

Zločin se dogodio u subotu uveče kada je mladić, koji je privremeno radio kao dostavljač hrane, došao do kuće osumnjičenog Aleksića da bi mu predao narudžbu.

Kristijan Aleksić ranije je bio u zatvoru zbog ubistva 22-godišnje djevojke, a i nakon izlaska iz njega nastavio je s nasilnim ponašanjem.

(Srna)