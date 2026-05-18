Opsadno stanje u Turskoj: Napadač ubio četvoro i ranio osmoro ljudi, pa pobjegao

Naoružani napadač otvorio je vatru na jugu Turske, ubivši četiri osobe i ranivši osam. Smrtonosni incident se dogodio u okrugu Tarsus u provinciji Mersin. Pucnjava je navodno počela u restoranu, a osumnjičeni je potom pobjegao automobilom.

Velika operacija pretrage, raspoređeni helikopteri

Policija, uz podršku helikoptera, pokrenula je veliku operaciju pronalaženja napadača, za koga se navodi da je sedamnaestogodišnji mladić, javlja Index.

Turski mediji javljaju da su u restoranu poginule dvije osobe, za koje se vjeruje da su vlasnik i jedan zaposleni. Napadač je potom nastavio da puca, ubivši vozača kamiona i pastira koji je vodio ovce na pašu u blizini. Motivi osumnjičenih su još uvijek nepoznati, navode turski listovi Hurijet i CNN Turk.

