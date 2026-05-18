Dvije akcije FUP-a: Uhapšene četiri osobe zbog droge i oružja

Federalna uprava policije uhapsila je u dvije odvojene akcije na području Kantona Sarajevo četiri lica zbog sumnje na trgovinu drogom, a tokom pretresa pronađeni su heroin, kanabis, amfetamin, ekstazi, oružje, municija i falsifikovani dokumenti.

Izvor: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Iz ove uprave saopšteno je da su u akciji kodnog naziva "Urgent", realizovanoj po naredbi Opštinskog suda u Sarajevu i pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo, uhapšena lica čiji su inicijali S.A. /44/ i S.DŽ. /41/, osumnjičeni za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge.

Kod njih su pronađene materije koje asociraju na kanabis, amfetamin i ekstazi, kao i municija nepoznatog kalibra.

U drugoj akciji, kodnog naziva "Đulija", uhapšene su još dva lica osumnjičena za neovlaštenu proizvodnju i promet droge, krivotvorenje isprave i napad na službeno lice u vršenju poslova bezbjednosti.

Iz FUP-a su naveli da su osumnjičeni prilikom hapšenja pružali otpor i vozilom oštetili službeni automobil policije.

Pretresom lica, stana i vozila pronađeno je oko 350 grama materije koja asocira na heroin, falsifikovani dokument Hrvatske, vage za precizno mjerenje, pribor za pakovanje narkotika, veći broj mobilnih telefona, pištolj, municija i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Uhapšeni su kriminalistički obrađeni u prostorijama FUP-a, a protiv njih će biti podnesen izvještaj nadležnom tužilaštvu.

Podršku u realizaciji akcija pružili su pripadnici Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.