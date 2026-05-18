logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dvije akcije FUP-a: Uhapšene četiri osobe zbog droge i oružja

Dvije akcije FUP-a: Uhapšene četiri osobe zbog droge i oružja

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Federalna uprava policije uhapsila je u dvije odvojene akcije na području Kantona Sarajevo četiri lica zbog sumnje na trgovinu drogom, a tokom pretresa pronađeni su heroin, kanabis, amfetamin, ekstazi, oružje, municija i falsifikovani dokumenti.

FUP Izvor: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Iz ove uprave saopšteno je da su u akciji kodnog naziva "Urgent", realizovanoj po naredbi Opštinskog suda u Sarajevu i pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo, uhapšena lica čiji su inicijali S.A. /44/ i S.DŽ. /41/, osumnjičeni za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge.

Kod njih su pronađene materije koje asociraju na kanabis, amfetamin i ekstazi, kao i municija nepoznatog kalibra.

U drugoj akciji, kodnog naziva "Đulija", uhapšene su još dva lica osumnjičena za neovlaštenu proizvodnju i promet droge, krivotvorenje isprave i napad na službeno lice u vršenju poslova bezbjednosti.

Iz FUP-a su naveli da su osumnjičeni prilikom hapšenja pružali otpor i vozilom oštetili službeni automobil policije.

Pretresom lica, stana i vozila pronađeno je oko 350 grama materije koja asocira na heroin, falsifikovani dokument Hrvatske, vage za precizno mjerenje, pribor za pakovanje narkotika, veći broj mobilnih telefona, pištolj, municija i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Uhapšeni su kriminalistički obrađeni u prostorijama FUP-a, a protiv njih će biti podnesen izvještaj nadležnom tužilaštvu.

Podršku u realizaciji akcija pružili su pripadnici Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FUP droga hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ