Danas sunčano i toplije

U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i toplije, od sredine dana postepeno naoblačenje od zapada koje će do večeri zahvatiti većinu predjela.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na zapadu tokom popodneva ponegdje vrlo slaba kiša, saopštio je Hidrometeorološki zavod. Vjetar slab i promjenljiv.

Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 14 stepeni.

Rođeno 12 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, pet djevojčica i sedam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. U Banjaluci je rođeno šest beba, a u Zvorniku i Doboju po tri. Tri djevojčice i tri dječaka rođeni su u Banjaluci, u Doboju dvije djevojčice i jedan dječak, a u Zvorniku tri dječaka. Poroda nije bilo u porodilištima u Istočnom Sarajevu, Foči, Bijeljini, Trebinju, Prijedoru, Nevesinju i Gradišci.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Sokolac jedan, Šipovo i Han Pijesak tri, Čemerno četiri, Sarajevo, Kneževo i Srebrenica pet, Ivan sedlo, Drinić, Novi Grad i Mrkonjić Grad šest, Drvar, Livno, Foča, Gacko i Doboj sedam, Tuzla, Zenica, Rudo, Mrakovica i Ribnik osam, Bihać, Sanski Most, Višegrad i Banjaluka devet, Bileća, Srbac i Zvornik 10, Prijedor 11, Trebinje 12, Mostar 13 i Bijeljina 14 stepeni Celziujusovih.