"Otkucava im sat": Nova Trampova prijetnja Iranu, spremaju se opcije za napad

Donald Tramp uputio je direktnu vojnu prijetnju Iranu, poručivši da im "sat otkucava". Pentagon već sprema opcije za napad, a prekid vatre je na ivici potpunog sloma.

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je zaoštrio retoriku prema Teheranu objavivši novu direktnu vojnu prijetnju na svojoj društvenoj mreži Truth Social. "Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu, BRZO, ili od njih neće ništa ostati. Vrijeme je od presudne važnosti!", poručio je Tramp. Ova objava stiže neposredno nakon njegovog povratka iz posjete Pekingu i signalizira da su diplomatski pokušaji rješavanja krize u Hormuškom moreuzu u potpunoj pat-poziciji.

Ovaj otvoreni ultimatum uslijedio je tek nekoliko sati nakon što je Tramp podigao prašinu objavom dramatične AI generisane fotografije na kojoj pozira na pramcu ratnog broda pod tmurnim nebom ispresijecanim munjama, uz znakovitu poruku "Bilo je to zatišje pred oluju".

Pritisak na Iran

Serija agresivnih poruka u kratkom vremenskom razmaku, prema ocjenama analitičara, služi kao direktan pritisak na iransko rukovodstvo, ali i kao priprema američke javnosti za mogući slom primirja koje je na snagu stupilo 7. aprila. Iza kulisa verbalnih prijetnji na društvenim mrežama odvijaju se i konkretni vojni manevri na terenu. Kako je ranije izvijestio Njujork tajms, Trampovi saradnici već su izradili operativne planove za povratak vazdušnim udarima ako Bijela kuća odluči da prekine trenutni zastoj. Pentagon ubrzano planira opcije za ponovno pokretanje velike vojne operacije.

Prema podacima koje su otkrili zvaničnici sa Bliskog istoka, Sjedinjene Države i Izrael sprovode najveće logističke pripreme od proglašenja prekida vatre, a potencijalni napadi mogli bi da počnu već sljedeće nedjelje.

— Trump Truths (@trumptruthsbot) May 17, 2026

Koje su opcije?

Opcije koje se nalaze na Trampovom stolu uključuju još razornije sistematsko bombardovanje iranskih vojnih objekata i energetske mreže, ali i slanje elitnih specijalnih jedinica duboko pod zemlju kako bi obezbijedile visoko obogaćeni uranijum u nuklearnom postrojenju Isfahan, što sa sobom nosi rizik od velikog broja žrtava.

Teheran na američke pritiske odgovara tvrdokornim stavom i upozorenjima da su njihove oružane snage spremne da zadaju udarac američkim snagama. Prema obavještajnim podacima koje je objavio Njujork tajms, Iran je iskoristio jednomjesečnu pauzu u bombardovanju kako bi ponovo osposobio čak 30 od ukupno 33 raketna položaja duž Hormuškog moreuza. Ti položaji sada direktno ugrožavaju trgovačke rute, ali i američke vojne kapacitete u regionu, gdje dva nosača aviona, desetak razarača i više od 50.000 vojnika čekaju dalja naređenja Bijele kuće.

