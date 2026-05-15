Iran: U Ormuskom moreuzu postavljene mine, plovidba moguća uz koordinaciju sa Teheranom

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči potvrdio je da u Ormuskom moreuzu ima mina i da zbog toga brodovi koji žele da prođu moraju da se koordinišu sa Teheranom.

"Plovila koja žele da prođu kroz Ormuski moreuz očigledno moraju da se koordinišu sa našom vojskom zbog mina i prepreka koje postoje. Mi ćemo ih voditi, kao što smo to uradili sa brojnim indijskim plovilima. Bezbjedna plovidba je naša politika", rekao je Aragči na konferenciji za novinare.

Brojni brodovi prošli su kroz Ormuski moreuz u proteklih nekoliko dana, a proces će se nastaviti, dodao je Arakči.

On ja naglasio da Ormuski moreuz nije zatvoren za prijateljske zemlje, ali jeste za protivnike Teherana.

Iranski mnistar spoljnih poslova je rekao da saosjeća sa potrebom za potpunim prekidom neprijateljstava.