Plivanje u moru tokom nevremena nikako nije dobro: Stručnjaci upozoravaju na opasnosti, evo kako se zaštititi

Boravak u vodi tokom oluje nosi veliki rizik od udara groma. Saznajte kako da prepoznate opasnost, primijenite pravilo "30-30" i zaštitite se uz zvanične preporuke SZO.
Ljetovanje, kupanje i sunčanje su sinonim za uživanje, ali vrijeme na otvorenim vodenim površinama može se iznenada promijeniti i postati opasno. Oluje sa grmljavinom i munjama predstavljaju ozbiljan rizik za kupače – voda je odličan provodnik elektriciteta, a ljudsko tijelo u vodi postaje izuzetno ranjivo.
Zato je važno znati kako da se zaštitite. U tekstu prenosimo preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o ponašanju tokom oluje, prilagođene tako da budu jasne i primjenljive u praksi.
Kako prepoznati dolazak oluje
Pravovremeno prepoznavanje loših vremenskih uslova može spriječiti opasne situacije.
Obratite pažnju na sljedeće znake:
- Pojava tamnih oblaka na horizontu
- Nagla promjena smjera i jačine vetra
- Munje koje se vide čak i na velikoj udaljenosti
Pravilo 30 sekundi: Ako prođe manje od 30 sekundi između bljeska munje i zvuka grmljavine, oluja je na manje od 10 kilometara udaljenosti i postoji ozbiljna opasnost.
Odmah napustite vodu
Boravak u moru, bazenu, jezeru ili rijeci tokom oluje je izuzetno rizičan. Ukoliko primijetite znake približavanja nevremena ili čujete prvi grom, odmah izađite iz vode.
- Napustite vodu bez odlaganja
- Udaljite se najmanje 30 metara od obale
- Izbjegavajte stajanje na mokrom pijesku, stijenama i drugim vlažnim površinama u blizini vode
- Ne dodirujte metalne objekte kao što su suncobrani, tuševi, čamci, vesla ili ograde
Gdje se skloniti tokom oluje
Najbezbjednija skloništa tokom grmljavine su:
- Zatvorene zgrade sa uzemljenjem
- Zatvorena metalna vozila sa zatvorenim prozorima (bez dodirivanja metalnih dijelova iznutra), jer djeluju kao Faradejev kavez
Mjesta koja treba izbjegavati:
- Ispod drveća – opasnost od direktnog ili bočnog udara groma
- Pod suncobranima, tendama i šatorima bez zaštite od udara groma
- U malim drvenim kabinama koje nemaju odgovarajuće uzemljenje
Ne vraćajte se u vodu prerano
Čak i kada se oluja vizuelno smiri, opasnost može da potraje. Munje se ponekad javljaju i nakon što glavni talas oluje prođe.
Pravilo „30-30“: Sačekajte najmanje 30 minuta od posljednjeg zvuka grmljavine prije nego što se vratite u vodu.
Preventivne mjere
Prevencija je ključ bezbjednosti. Prije nego što krenete na plažu ili bilo koju aktivnost na vodi, imajte u vidu sljedeće:
- Pratite vremensku prognozu za područje u kojem boravite
- Obratite pažnju na upozorenja spasilaca i nadležnih službi
- Poštujte signalizaciju i oznake na plaži – crvena zastava i vizuelna/zvučna upozorenja ukazuju na zabranu kupanja
- Ne ignorišite reakcije drugih – ako se svi povlače iz vode, postoji razlog za to
Zvanična preporuka SZO
Tokom oluje sa grmljavinom ili pojave munja u blizini, svi kupači moraju odmah napustiti vodu, udaljiti se od obale i potražiti sigurno, zatvoreno sklonište najmanje 30 minuta nakon posljednjeg zvuka grmljavine.
Ove smjernice nisu samo savjet, već konkretna pravila ponašanja koja mogu sačuvati vaš život i živote vaših bližnjih. Voda u kombinaciji sa električnim pražnjenjem izuzetno je opasna, a brzina reakcije često pravi razliku između bezbjednog odmora i potencijalne tragedije.
Ako planirate ljetovanje na moru, jezeru ili rijeci – upoznajte se s ovim pravilima i poštujte ih. Bezbjednost uvijek mora biti na prvom mjestu.