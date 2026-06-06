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Plivanje u moru tokom nevremena nikako nije dobro: Stručnjaci upozoravaju na opasnosti, evo kako se zaštititi

Plivanje u moru tokom nevremena nikako nije dobro: Stručnjaci upozoravaju na opasnosti, evo kako se zaštititi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Boravak u vodi tokom oluje nosi veliki rizik od udara groma. Saznajte kako da prepoznate opasnost, primijenite pravilo "30-30" i zaštitite se uz zvanične preporuke SZO.

Šta ako zagrmi dok ste na kupanju Izvor: Youtube/National Geographic

Ljetovanje, kupanje i sunčanje su sinonim za uživanje, ali vrijeme na otvorenim vodenim površinama može se iznenada promijeniti i postati opasno. Oluje sa grmljavinom i munjama predstavljaju ozbiljan rizik za kupače – voda je odličan provodnik elektriciteta, a ljudsko tijelo u vodi postaje izuzetno ranjivo.

Zato je važno znati kako da se zaštitite. U tekstu prenosimo preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o ponašanju tokom oluje, prilagođene tako da budu jasne i primjenljive u praksi.

Kako prepoznati dolazak oluje

Pravovremeno prepoznavanje loših vremenskih uslova može spriječiti opasne situacije.

Obratite pažnju na sljedeće znake:

  • Pojava tamnih oblaka na horizontu
  • Nagla promjena smjera i jačine vetra
  • Munje koje se vide čak i na velikoj udaljenosti

Pravilo 30 sekundi: Ako prođe manje od 30 sekundi između bljeska munje i zvuka grmljavine, oluja je na manje od 10 kilometara udaljenosti i postoji ozbiljna opasnost.

Odmah napustite vodu

Boravak u moru, bazenu, jezeru ili rijeci tokom oluje je izuzetno rizičan. Ukoliko primijetite znake približavanja nevremena ili čujete prvi grom, odmah izađite iz vode.

  • Napustite vodu bez odlaganja
  • Udaljite se najmanje 30 metara od obale
  • Izbjegavajte stajanje na mokrom pijesku, stijenama i drugim vlažnim površinama u blizini vode
  • Ne dodirujte metalne objekte kao što su suncobrani, tuševi, čamci, vesla ili ograde

Gdje se skloniti tokom oluje

Najbezbjednija skloništa tokom grmljavine su:

  • Zatvorene zgrade sa uzemljenjem
  • Zatvorena metalna vozila sa zatvorenim prozorima (bez dodirivanja metalnih dijelova iznutra), jer djeluju kao Faradejev kavez

Mjesta koja treba izbjegavati:

  • Ispod drveća – opasnost od direktnog ili bočnog udara groma
  • Pod suncobranima, tendama i šatorima bez zaštite od udara groma
  • U malim drvenim kabinama koje nemaju odgovarajuće uzemljenje

Ne vraćajte se u vodu prerano

Čak i kada se oluja vizuelno smiri, opasnost može da potraje. Munje se ponekad javljaju i nakon što glavni talas oluje prođe.

Pravilo „30-30“: Sačekajte najmanje 30 minuta od posljednjeg zvuka grmljavine prije nego što se vratite u vodu.

Preventivne mjere

Prevencija je ključ bezbjednosti. Prije nego što krenete na plažu ili bilo koju aktivnost na vodi, imajte u vidu sljedeće:

  • Pratite vremensku prognozu za područje u kojem boravite
  • Obratite pažnju na upozorenja spasilaca i nadležnih službi
  • Poštujte signalizaciju i oznake na plaži – crvena zastava i vizuelna/zvučna upozorenja ukazuju na zabranu kupanja
  • Ne ignorišite reakcije drugih – ako se svi povlače iz vode, postoji razlog za to

Zvanična preporuka SZO

Tokom oluje sa grmljavinom ili pojave munja u blizini, svi kupači moraju odmah napustiti vodu, udaljiti se od obale i potražiti sigurno, zatvoreno sklonište najmanje 30 minuta nakon posljednjeg zvuka grmljavine.

Ove smjernice nisu samo savjet, već konkretna pravila ponašanja koja mogu sačuvati vaš život i živote vaših bližnjih. Voda u kombinaciji sa električnim pražnjenjem izuzetno je opasna, a brzina reakcije često pravi razliku između bezbjednog odmora i potencijalne tragedije.

Ako planirate ljetovanje na moru, jezeru ili rijeci – upoznajte se s ovim pravilima i poštujte ih. Bezbjednost uvijek mora biti na prvom mjestu.

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Tagovi

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