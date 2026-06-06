Plivanje u moru tokom nevremena nikako nije dobro: Stručnjaci upozoravaju na opasnosti, evo kako se zaštititi

Boravak u vodi tokom oluje nosi veliki rizik od udara groma. Saznajte kako da prepoznate opasnost, primijenite pravilo "30-30" i zaštitite se uz zvanične preporuke SZO.

Izvor: Youtube/National Geographic

Ljetovanje, kupanje i sunčanje su sinonim za uživanje, ali vrijeme na otvorenim vodenim površinama može se iznenada promijeniti i postati opasno. Oluje sa grmljavinom i munjama predstavljaju ozbiljan rizik za kupače – voda je odličan provodnik elektriciteta, a ljudsko tijelo u vodi postaje izuzetno ranjivo.

Zato je važno znati kako da se zaštitite. U tekstu prenosimo preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o ponašanju tokom oluje, prilagođene tako da budu jasne i primjenljive u praksi.

Kako prepoznati dolazak oluje

Pravovremeno prepoznavanje loših vremenskih uslova može spriječiti opasne situacije.

Obratite pažnju na sljedeće znake:

Pojava tamnih oblaka na horizontu

Nagla promjena smjera i jačine vetra

Munje koje se vide čak i na velikoj udaljenosti

Pravilo 30 sekundi: Ako prođe manje od 30 sekundi između bljeska munje i zvuka grmljavine, oluja je na manje od 10 kilometara udaljenosti i postoji ozbiljna opasnost.

Odmah napustite vodu

Boravak u moru, bazenu, jezeru ili rijeci tokom oluje je izuzetno rizičan. Ukoliko primijetite znake približavanja nevremena ili čujete prvi grom, odmah izađite iz vode.

Napustite vodu bez odlaganja

Udaljite se najmanje 30 metara od obale

Izbjegavajte stajanje na mokrom pijesku, stijenama i drugim vlažnim površinama u blizini vode

Ne dodirujte metalne objekte kao što su suncobrani, tuševi, čamci, vesla ili ograde

Gdje se skloniti tokom oluje

Najbezbjednija skloništa tokom grmljavine su:

Zatvorene zgrade sa uzemljenjem

Zatvorena metalna vozila sa zatvorenim prozorima (bez dodirivanja metalnih dijelova iznutra), jer djeluju kao Faradejev kavez

Mjesta koja treba izbjegavati:

Ispod drveća – opasnost od direktnog ili bočnog udara groma

Pod suncobranima, tendama i šatorima bez zaštite od udara groma

U malim drvenim kabinama koje nemaju odgovarajuće uzemljenje

Ne vraćajte se u vodu prerano

Čak i kada se oluja vizuelno smiri, opasnost može da potraje. Munje se ponekad javljaju i nakon što glavni talas oluje prođe.

Pravilo „30-30“: Sačekajte najmanje 30 minuta od posljednjeg zvuka grmljavine prije nego što se vratite u vodu.

Preventivne mjere

Prevencija je ključ bezbjednosti. Prije nego što krenete na plažu ili bilo koju aktivnost na vodi, imajte u vidu sljedeće:

Pratite vremensku prognozu za područje u kojem boravite

Obratite pažnju na upozorenja spasilaca i nadležnih službi

Poštujte signalizaciju i oznake na plaži – crvena zastava i vizuelna/zvučna upozorenja ukazuju na zabranu kupanja

Ne ignorišite reakcije drugih – ako se svi povlače iz vode, postoji razlog za to

Zvanična preporuka SZO

Tokom oluje sa grmljavinom ili pojave munja u blizini, svi kupači moraju odmah napustiti vodu, udaljiti se od obale i potražiti sigurno, zatvoreno sklonište najmanje 30 minuta nakon posljednjeg zvuka grmljavine.

Ove smjernice nisu samo savjet, već konkretna pravila ponašanja koja mogu sačuvati vaš život i živote vaših bližnjih. Voda u kombinaciji sa električnim pražnjenjem izuzetno je opasna, a brzina reakcije često pravi razliku između bezbjednog odmora i potencijalne tragedije.

Ako planirate ljetovanje na moru, jezeru ili rijeci – upoznajte se s ovim pravilima i poštujte ih. Bezbjednost uvijek mora biti na prvom mjestu.