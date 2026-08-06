Jak vjetar raspirio požare: Vatra kod Trebinja stigla do asfaltne baze, kod Konjica ugrožene kuće i pruga

Požari na jugu Bosne i Hercegovine i dalje se šire, a najteža situacija je na području Trebinja i Konjica.

Izvor: RTRS

Na području Trebinja požar se, usljed jakog vjetra, proširio do asfaltne baze preduzeća "Hercegovinaputevi". Komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković rekao je da su na terenu angažovane sve raspoložive snage kako bi odbranile objekte i stavile vatrenu stihiju pod kontrolu.

On je naveo da se očekuje i ponovno angažovanje helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je ranije privremeno prekinuo dejstvo zbog hitne intervencije.

"Borba sa vatrenom stihijom i dalje traje, a sve sa ciljem zaštite ljudi, imovine i infrastrukture koja je ugrožena", rekao je Kašiković.

Na terenu su pripadnici trebinjske Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Lastva", zaposleni u Javnoj ustanovi "Ekologija i bezbjednost", kao i Civilna zaštita Hidroelektrana na Trebišnjici.

Istovremeno, ozbiljna situacija je i na području Konjica, gdje se požar u blizini naseljenih mjesta Ovčari i Živašnica približava kućama i prijeti saobraćajnoj infrastrukturi na željezničkoj pruzi.

Iz Federalne uprave civilne zaštite saopšteno je da je zbog nepristupačnog terena zatraženo angažovanje helikoptera Oružanih snaga BiH radi gašenja požara iz vazduha.

Prema informacijama Federalne uprave civilne zaštite, tokom noći izbilo je više požara, za koje se pretpostavlja da su nastali usljed kočenja voza koji saobraća prugom kroz to područje.

U gašenju požara kod Konjica učestvuju profesionalni vatrogasci iz ovog grada, kao i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Šumarstva "Prenj", dok nadležne službe nastavljaju da prate situaciju i preduzimaju mjere na zaštiti stanovništva i imovine.

(Mondo/Srna)