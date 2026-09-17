Stanivuković iznio niz optužbi: "Vlada RS krade preko softvera, opreme i poslovnih prostora"

Draško Stanivuković optužio je Vladu RS za zloupotrebe kroz javne nabavke i izdvojio kupovinu poslovnih prostora u više gradova.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković iznio je niz optužbi na račun Vlade Republike Srpske, tvrdeći da se javni novac izvlači kroz više modela javnih nabavki, posebno kroz kupovinu poslovnih prostora u različitim gradovima.

Stanivuković je na konferenciji za novinare u Tesliću rekao da je tokom bavljenja politikom uočio, kako tvrdi, tri modela kroz koja Vlada Srpske zloupotrebljava javni novac.

Kao prvi je naveo nabavku softvera za javne ustanove, institucije i preduzeća.

„Republika Srpska nije siromašna, već je opljačkana. To znači da za 12 godina koliko se bavim politikom, uočio sam dva kriminala, kako krade Vlada Srpske. Jedan je preko softvera za javne ustanove, institucije i preduzeća, niko ne zna koliko košta softver. Oni kažu to je pet miliona, mi pronađemo da to košta milion, onda oni kažu to je najnovije vrste, zato toliko i košta. Onda su recimo te softvere patentirali u institucije, pa je Prointer više stotina miliona maraka našeg novca uzeo, dok neki nikad nisu ni ugrađeni“, rekao je Stanivuković.

Kao drugi model naveo je nabavku medicinske opreme i lijekova.

„Drugi kriminal je preko medicinske opreme, kupuje se recimo magnetna rezonanca. Onda mi kažemo da to ne košta toliko, oni opet kažu to je najnovije, najbolje i zato toliko košta. Oni manipulišu time, iako mi znamo da kradu. Kradu preko medicinske opreme, preko lijekova, softvera. Nakon toliko bahaćenja, sada su apsolvirali jedan potpuno novi kriminal, i to je sad onaj koji je najlakše provjeriti, onaj preko poslovnih prostora. Vlada RS krade preko poslovnih prostora“, tvrdi Stanivuković.

Sporne cijene poslovnih prostora

Stanivuković je kao primjer naveo poslovne prostore u Doboju, Bijeljini i Tesliću, tvrdeći da cijena kvadratnog metra u tim kupovinama dostiže i 8.000, odnosno prosječno oko 9.000 KM.

„Ni onaj prostor u Doboju, Bijeljini, Tesliću nije ispod osam hiljada maraka po kvadratu. Prosjek je devet hiljada. Ni u najužem centru Banjaluke nemate prostora poslovnih po toj cijeni, a tek u drugim gradovima“, rekao je on.

Naveo je i da je Vlada RS poslovni prostor u Doboju platila, prema njenim navodima, šest miliona KM.

„Mi smo angažovali vještake građevinske struke i agencije za nekretnine. Nakon ove konferencije čekaćemo odgovor Vlade, ako ga ne bude, uzećemo dvije tri agencije za nekretnine i bavimo se procjenama i pokazujemo“, rekao je Stanivuković.

Kao još jedan primjer izdvojio je Brčko, gdje je, kako tvrdi, kupljen poslovni prostor vrijedan 36 miliona KM, pri čemu je dio prostora prazan.

„U Brčkom je kupljeno prostora za 36 miliona maraka, od čega je pola prazno, samo taj prostor u Brčkom je ako dodate sve, morao da košta 11 miliona manje“, rekao je Stanivuković.

Pomenuo je i Agenciju za agrarna plaćanja Republike Srpske, za koju je naveo da je u Bijeljini kupila prostor za gotovo milion KM, odnosno oko 9.500 KM po kvadratnom metru.

U fokusu stari tržni centar u Tesliću

Najkonkretnije optužbe Stanivuković je iznio u vezi sa planiranom kupovinom starog tržnog centra u Tesliću.

On tvrdi da Vlada Republike Srpske namjerava da taj prostor kupi za 10 miliona KM, a slučaj je povezao sa lokalnim SNSD-om i predstojećim izborima.

„Prostor u Tesliću ovdje, stari tržni centar, koji je star kao Grčka saznali smo da Vlada hoće da kupi za 10 miliona maraka. Nema privatnika koji bi dao pet miliona, budala bi dao sedam, a Savo Minić 10 miliona maraka“, izjavio je Stanivuković.

Prema njegovim riječima, plan je da se postojeći poslovni prostor prenamijeni za potrebe institucija.

Stanivuković je rekao da je vlasnik prostora Radislav Đurić, za kojeg je naveo da je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a u Tesliću.

„Taj čovjek koji ovdje vodi SNSD, od njega Vlada umjesto za pet kupuje za deset miliona poslovni prostor. Ideja je da pet miliona ide u izbornu trku da bi se ovdje izbori dobili. Tako oni motivišu svoje stranačke pulene“, rekao je Stanivuković.

Ove tvrdnje iznio je kao dio šire kritike načina na koji Vlada RS, prema njegovom stavu, troši javni novac.

Na kraju je uputio poruku premijeru Republike Srpske Savi Miniću:

„Predlažem da Savo Minić, pošto više neće biti premijer otvori agenciju za nekretnine, pa da vidimo da li će imati ovakvih kupaca kao što je Vlada Srpske“, zaključio je Stanivuković.