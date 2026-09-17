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Uhapšen jedan od najbogatijih Mađara: Težak 860 miliona evra, iz državnog prevoznika izvukao 27,5 miliona evra

Uhapšen jedan od najbogatijih Mađara: Težak 860 miliona evra, iz državnog prevoznika izvukao 27,5 miliona evra

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Mađarsku potresa finansijska afera ogromnih razmjera nakon što su lisice na ruke stavljene jednom od najbogatijih ljudi u zemlji i nekadašnjem visokom državnom funkcioneru u okviru istrage o malverzacijama sa javnim prevozom.

Uhapšen mađarski milijarder Danijel Jelinek u slučaju Volánbusz Izvor: Indotek Group

Milijarder i preduzetnik Danijel Jelinek i Norbert Sivek, bivši generalni direktor Mađarske nacionalne agencije za upravljanje imovinom, uhapšeni su danas u sklopu slučaja "Volánbusz", odnosno u okviru istrage o navodnom podmićivanju povezanom sa nabavkom autobusa.

Jelineka i Siveka policija je u utorak ujutro odvela iz njihovih domova i pritvorila nakon ispitivanja, a sud je sada donio odluku o njihovom hapšenju, navodi Index.hu.

Još 2021. godine, Nacionalnoj istražnoj kancelariji stigla je prijava prema kojoj je iz državnog prevoznog preduzeća i njegovih podizvođača u privatne ruke preusmjereno više od 10 milijardi forinti javnog novca (oko 27,5 miliona evra).

U istrazi godinama nije bilo značajnijeg pomaka, ali su potom krenula ispitivanja osumnjičenih, kao i pretrage zaplijenjenih dokumenata i elektronskih uređaja.

"Indotek Grupa", čiji je Jelinek osnivač, glavni izvršni direktor i većinski vlasnik, oglasila se povodom hapšenja i navela da on nije počinio krivično djelo.

"Danijel Jelinek je tokom cijelog postupka bio na raspolaganju organima i u potpunosti sarađivao sa njima. Čvrsto smo uvjereni da Danijel Jelinek nije počinio krivično djelo. Vjerujemo da će tekuća istraga to razjasniti i da će se postupak protiv njega ubrzo obustaviti. Današnja odluka suda nema uticaja na poslovanje Indotek Grupe. Istraga ne dotiče nijedno društvo niti imovinu Indotek Grupe. Upravni odbor Indotek Grupe u potpunosti obavlja sve upravljačke, odlučujuće i kontrolne zadatke potrebne za nesmetano funkcionisanje grupacije", navodi kompanija.

Jelinek je jedan od najbogatijih mađarskih biznismena. Prema Forbsovoj listi najbogatijih Mađara za 2025. godinu, on je zauzimao sedmo mjesto, sa procijenjenom imovinom vrijednom oko 313 milijardi forinti, odnosno oko 860 miliona evra.

Crnogorski Forbes navodi i da je Jelinek učestvovao u nekoliko velikih poslova sa nekretninama, uključujući transakcije sa Ištvanom Tiborcom, zetom premijera Viktora Orbana.

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Mađarska hapšenje

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