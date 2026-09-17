Dodik nakon sastanka sa Netanjahuom: Srpska može računati na Izrael kao partnera

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se u Jerusalimu sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Milorad Dodik izjavio je da je premijer Izraela Benjamin Netanjahu na današnjem sastanku u Jerusalimu potvrdio da Srpska može da računa na Izrael kao partnera.

"Premijer Netanjahu je potvrdio da će učiniti sve da sa Srpskom bude uređen okvir saradnje u kojem ćemo se kretati u narednim godinama", rekao je Dodik novinarima u Tel Avivu.

Dodik je istakao da se sastanak odnosio na finalizaciju svih ranijih dogovora o privrednoj i saradnji u oblasti kulture, kao i o transferima novih tehnologija u oblasti poljoprivrede.

"Na sastanku je potvrđeno da Srpska u Izrael na prvom mjestu stavljaju interese naroda, države i slobode. Garancija za tu slobodu jeste čvrsta zajednica, čvrste institucije, vlast i granice", rekao je Dodik.

On je ukazao da Srpska mora u fokus da stavi svoje nacionalne interese, što jednako tako radi i Izrael.

"Moramo da stavimo u fokus odbranu naše bezbjednosti, a Izrael je prvak svijeta u zaštiti naroda i države. Moramo zajednički da radimo na odbijanju bilo kakvih špijunaža ili podlih namjera koje pokušavaju da nam nametnu sa svih strana kako bi ugrozili našu bezbjednost", rekao je Dodik.

On je ukazao da se Izrael nalazi pod stalnim pritiscima, ne samo iz regiona, već i iz Britanije i zemalja EU, koje su sklone da se miješaju u unutrašnje stvari u Izraelu.

"To nije prihvatljivo", rekao je Dodik.

U delegaciji Republike Srpske, koja je boravila u posjeti Izraelu, a koju je predvodio Dodik, bili su i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić i ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.