Potencijalni ambasador SAD-a u BiH Ronald Džonson se obratio u Senatu

Ronald Džonson poručio da SAD ostaje posvećen suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, miru i stabilnosti nakon Dejtonskog sporazuma.

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U Vašingtonu je danas održano saslušanje Ronalda Džonsona, kandidata za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, pred Odborom za vanjske poslove Senata Kongresa SAD.

Saslušanjem je predsjedavao Džim Riš, predsjedavajući ovog odbora, koji je od Džonsona zatražio da objasni kako bi, ukoliko bude potvrđen za ambasadora, doprinio zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, jačanju državnih institucija i vladavine prava.

Džonson je u uvodnom obraćanju zahvalio Trampu i državnom sekretaru Marku Rubiju na nominaciji.

„Shvatam da su pred Bosnom i Hercegovinom kompleksni izazovi, ali smatram da me moje iskustvo, liderstvo i shvatanje regiona pripremilo da radim na ovim izazovima. Amerika ostaje posvećena suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, kao i miru koji je donio Dejtonski mirovni sporazum. Dejton je donio kraj užasavajućeg rata u srcu Evrope i postavio temelje za 30 godina stabilnosti i progresa. Danas, Amerika traži stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu koja će biti konstruktivan partner SAD-u“, rekao je Džonson.

Govoreći o predstojećim izborima, Džonson je naveo da će, ukoliko bude potvrđen za ambasadora, raditi na očuvanju stabilnosti BiH i promociji odgovornog liderstva među političkim akterima.

„Ako budem potvrđen za ambasadora, radiću na očuvanju stabilnosti BiH i na promociji odgovornog liderstva među akterima. S nadolazećim izborima, važno je da se politički lideri fokusiraju na odgovornu vladavinu i donesu konkretne rezultate svojim građanima. Ja ću biti angažovan sa svim akterima kako bi smirio tenzije, obeshrabrio eskalaciju, očuvao stabilnost, čime bi osigurali temelje za bolju budućnost svih građana“, rekao je.

Istakao je da budućnost BiH treba da bude odlučena odlukama lokalnih lidera i institucija.

„Ako dobijem podršku, ohrabriću pragmatična rješenja koja dolaze od lokalnih lidera i podržati napore da se poveća kooperacija svih zajednica u BiH. SAD može imati konstruktivnu ulogu kao partner i kao pokretač koji pomaže da se u BiH postignu uvjeti za održivi mir, prosperitet i da lideri dobiju više snage kako bi mogli donositi suverene odluke“, dodao je.

Džonson je posebno naglasio ekonomske odnose, odnosno energetski sektor, koje je nazvao ključnim za SAD.

„Radiću s akterima u BiH i našim partnerima da se zaustave pokušaji ispoljavanja malignih utjecaja od Rusije i Kine. Stabilna i prosperitetna BiH je u interesu SAD-a, ali i svih građana ove zemlje. Ako budem potvrđen, radiću na promociji interesa SAD-a u Bosni i Hercegovini, zaštiti državljana Amerike i proširivanju našeg partnerstva s BiH“, rekao je na kraju svog uvodnog obraćanja Ronald Džonson, prenosi Klix.