SAD razočarane neuspjehom PIK-a: "Preispitujemo svoju ulogu u BiH"

Američka Ambasada u BiH saopštila je da evropska neodlučnost i odustajanje Savjeta za primjenu mira (PIK) od vlastite dužnosti prema BiH prisiljavaju SAD da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u BiH.

Izvor: FENA

"SAD primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika", objavila je Ambasada na društvenoj mreži "Iks".

Iz tog diplomatskog predstavništva su naveli da se u javnosti uveliko očekivalo da će na sastanku održanom u prethodna dva dana PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi obezbijedio stabilnost za BiH.

It was publicly and widely expected that at the June 3-4 meeting, the Peace Implementation Council (PIC) would select a new High Representative to provide stability for Bosnia and Hercegovina (BiH).



The U.S. delegation strove to achieve a consensus around a commonly shared… — US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ)June 4, 2026

U objavi se naglašava da je delegacija SAD nastojala da postigne konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate ambasadora Antonija Zanardija Landija.

"`Američki državni` sekretar (Marko) Rubio opisao je italijanskog kandidata pred Kongresom kao `gospodina za kojeg mislimo da bi dobro obavio posao pomažući da se osigura određena stabilnost toj poziciji`", dodali su iz Ambasade SAD.

Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora PIK-a na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca.

(Srna)