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SAD razočarane neuspjehom PIK-a: "Preispitujemo svoju ulogu u BiH"

SAD razočarane neuspjehom PIK-a: "Preispitujemo svoju ulogu u BiH"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Američka Ambasada u BiH saopštila je da evropska neodlučnost i odustajanje Savjeta za primjenu mira (PIK) od vlastite dužnosti prema BiH prisiljavaju SAD da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u BiH.

americka-ambasada-bih-212184-725x435.jpeg Izvor: FENA

"SAD primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika", objavila je Ambasada na društvenoj mreži "Iks".

Iz tog diplomatskog predstavništva su naveli da se u javnosti uveliko očekivalo da će na sastanku održanom u prethodna dva dana PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi obezbijedio stabilnost za BiH.

U objavi se naglašava da je delegacija SAD nastojala da postigne konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate ambasadora Antonija Zanardija Landija.

"`Američki državni` sekretar (Marko) Rubio opisao je italijanskog kandidata pred Kongresom kao `gospodina za kojeg mislimo da bi dobro obavio posao pomažući da se osigura određena stabilnost toj poziciji`", dodali su iz Ambasade SAD.

Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora PIK-a na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca.

(Srna)

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Tagovi

PIK visoki predstavnik Ambasada SAD

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