PIK bez dogovora o nasljedniku Šmita: Odluka odgođena do kraja mjeseca

Politički direktori zemalja članica PIK-a nisu postigli saglasnost o kandidatu za novog visokog predstavnika u BiH. Odluka je odgođena do kraja juna, a u opticaju su italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i Francuz Rene Trokaz.

Izvor: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago stock&people / Profimedia

Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca.

Imenovanje visokog predstavnika trebalo bi da uslijedi do kraja juna, a tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata - italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, te Francuza Renea Trokaza.

Landija je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Država, dok je Trokaza predložila Francuska, uz podršku Njemačke i Velike Britanije.

Stav zvaničnika Republike Srpske je da PIK nije mjesto na kojem se odlučuje o bilo čemu i da izbora visokog predstavnika nema bez saglasnosti strana potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, a jedna od njih je Republika Srpska.

Donedavnog Visokog predstavnika Kristijana Šmita je prije skoro pet godina imenovao PIK, tijelo koje nije predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, a ne Savjet bezbjednosti UN, kako je to predviđeno, zbog čega ga Republika Srpska nije priznala kao visokog predstavnika.

Šmit je 12. maja na sjednici Savjeta bezjednosti UN saopštio da u junu napušta BiH.